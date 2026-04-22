Ολυμπιακός: Βεζένκοβ και Νετζήπογλου «τρελάθηκαν» με τη νίκη στο πόλο
Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουειά στο Πόλο και επικράτησε της Νόβι Μπέογκραντ με 16-15 και πλέον η πρόκριση στο Final Four είναι στο χέρι του. Από την άλλη βέβαια, με τέτοια στήριξη από την εξέδρα, δεν θα γινόταν κι αλλιώς. Φυσικά μιλάμε για τον Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Σάσα Βεζένκοβ, βρέθηκε στο κολυμβητήριο μαζί με τον Όμηρο Νετζήπογλου, αλλά και την Ελεάννα Χριστινάκη, με τους τρεις τους να ζούνε στο 100%.
Να σημειωθεί πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ον Σάσα Βεζένκοβ παρακολουθεί Πόλο, με τον σταρ του Ολυμπιακού να έχει στηρίξει πολλές φορές το τμήμα ανδρών.
