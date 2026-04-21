Τα περιθώρια έχουν στενέψει για τον Ολυμπιακό, που αναζητά τη νίκη απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ την Τετάρτη (22/4) στον Πειραιά, για την πρόκριση στο Final 4 του Champions League.

Μετά τις δύο ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια του στον Ά όμιλο των προημιτελικών του Champions League, δεν αφήνουν περιθώρια για άλλα λάθη στον Ολυμπιακό, στον δρόμο επιστροφής του στο Final 4 της Μάλτας (11 και 13 Ιουνίου).

Και η νίκη στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ το απόγευμα της Τετάρτης (22/4, 19:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), για την 4η αγωνιστική, είναι κάτι παραπάνω επιτακτική για τον Ολυμπιακό.

Αν μάλιστα αυτή επιτευχθεί με διαφορά μεγαλύτερης της ήττας στο Βελιγράδι με 12-10, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι διπλά κερδισμένοι στη διεκδίκηση ενός από τα δύο εισιτήρια για το Final 4.

O Γιάννης Φουντούλης, μιλώντας στην ιστοσελίδα του συλλόγου, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα, δηλώνοντας: «Παίζουμε ένα ματς που είναι ξεκάθαρα τελικός για εμάς. Αν θέλουμε να φτάσουμε πιο κοντά στο Final 4, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε αυτό το ματς. Η Νόβι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, με μεγάλη ποιότητα και σίγουρα, δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να επιβάλλουμε εδώ το δικό μας παιχνίδι και τον δικό μας ρυθμό.

Πρέπει να παρουσιαστούμε με πολλή ενέργεια, με πάθος και συγκέντρωση στο πλάνο μας. Σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πανηγυρίσουμε μία μεγάλη νίκη» είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Φουντούλης.

Στο άλλο παιχνίδι του Α' ομίλου η Μπαρτσελονέτα θα υποδεχεί την Μπρέσια (21:30) στη Βαρκελώνη.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(3η αγων.)

1.Μπαρτσελονέτα 9

2.Νόβι Μπέογκραντ 3

3.Ολυμπιακός 3

4.Μπρέσια 3

Η 5η αγωνιστική (13/5)

Μπρέσια - Ολυμπιακός

Νόβι Μπέογκραντ - Μπαρτσελονέτα



