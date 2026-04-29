Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο... παιχνίδι της μεταγραφής του Στάθη Καλογερόπουλου, ο οποίος απασχολεί έντονα τον Παναθηναϊκό όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.gr.

Όπως είχε ενημερώσει το Gazzetta.gr ο Στάθης Καλογερόπουλος είναι ένα βήμα από τον επαναπατρισμό και την αποχώρησή του από τη γαλλική Μαρσέιγ. Ο Έλληνας περιφερειακός φαίνεται πως απασχολεί πολύ έντονα τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει μπει... σφήνα στην υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» είχαν έρθει πρώτοι σε επικοινωνία με τον Έλληνα διεθνή. Ο ίδιος, μάλιστα, έχει κάνει ξεκάθαρο πως προτεραιότητά του είναι ο Παναθηναϊκός, εφόσον φύγει από τη γαλλική ομάδα. Τελευταία, όμως, ο Ολυμπιακός έχει μπει στο... παιχνίδι της μεταγραφή με μία πολύ καλή οικονομική πρόταση για τον παίκτη.

Μοιάζει, μάλιστα, το γεγονός αυτό να έχει βάλει σε σκέψεις τον Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει κάνει ξεκάθαρο στη Μαρσέιγ πως θέλει να αποχωρήσει, παρά τον ένα χρόνο που έχει ακόμη στο συμβόλαιό του.

Ενδεχομένως να υπάρχει... απάντηση από τη μεριά του Παναθηναϊκού με κάποια αντιπροσφορά για ν' αποκτήσει και πάλι προβάδισμα για την απόκτηση του Έλληνα πολίστα.