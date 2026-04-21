Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play-off, play-in και play-out στη Waterpolo League.

Το προσεχές Σάββατο (25/4) αρχίζουν τα play-off και τα play-in της Waterpolo League ανδρών, ενώ δύο ημέρες αργότερα (27/4) θα γίνει το πρώτο... σπριντ στα play-out. Στην Α΄ Φάση των πλέι-οφ θα αναμετρηθούν ο Απόλλων Σμύρνης με τον Πανιώνιο και η Βουλιαγμένη με τον ΠΑΟΚ, διεκδικώντας τις δύο νίκες που απαιτούνται, προκειμένου να περάσουν στα ημιτελικά (όπου περιμένουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός).

Μετά τα πρώτα ματς, θα υπάρξει διακοπή δέκα ημερών, λόγω της συμμετοχής του Απόλλωνα και του Πανιωνίου στο Final-4 του Conference Cup, με τους δεύτερους αγώνες να προγραμματίζονται για τις 6 Μαΐου.

Πρόγραμμα προημιτελικών

Σάββατο 25/4

20:00 Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος

Δευτέρα 27/4

18:00 Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ

Τετάρτη 6/5

14:30 ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένη

20:30 Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης

Σάββατο 9/5

18:00 Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ (Αν χρειαστεί)

20:00 Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος (Αν χρειαστεί)

Στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, ο νικητής από το ζευγάρι Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο νικητής του Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος θ' αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου, οι δεύτερο στις 23 Μαΐου. Αν χρειαστούν τρίτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου.

Το Σάββατο (25/4) θα γίνουν τα νοκ-άουτ παιχνίδια της Α' Φάσης των play-in. Το Παλαιό Φάληρο θα υποδεχθεί το Περιστέρι, με τον νικητή να προκρίνεται στα play-off για τις θέσεις 5-8, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος, διεκδικώντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο χαμένος αυτού του αγώνα θα φιλοξενήσει στις 29/4 τον νικητή της αναμέτρησης Υδραϊκός - Γλυφάδα, κυνηγώντας το τελευταίο εισιτήριο για τα play-off, όπου θα παίξει με τον ηττημένο του Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα των play-in

Σάββατο 25/4

16:00 Υδραϊκός - Γλυφάδα (2)

18:00 Παλ. Φάληρο - Περιστέρι (1)

Αναφορικά με τα play-out, ΝΟ Πατρών και Χανιά θα αναμετρηθούν στις δύο νίκες, με τον ηττημένο του ζευγαριού να υποβιβάζεται στην Α2. Ο νικητής θα παίξει στη συνέχεια με τον ΟΦΘ, ο οποίος περνάει απευθείας στη Β΄ Φάση, επειδή η βαθμολογική διαφορά του με τη Λάρισα, την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, ήταν άνω των 15 βαθμών, με συνέπεια τον απευθείας υποβιβασμό της θεσσαλικής ομάδας. Όποια ομάδα επικρατήσει στη Β΄ φάση, θα παίξει την παραμονή της σε αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Β' κατηγορίας, ενώ η ηττημένη θα αποχαιρετήσει τη Waterpolo League.

Το πρόγραμμα της Α' Φάσης των play-out

Δευτέρα 27/4

20:00 ΝΟ Πατρών - Χανιά

Πέμπτη 30/4

12:00 Χανιά - ΝΟ Πατρών

Κυριακή (30/4)