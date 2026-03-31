Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Βαρκελώνη! Απέναντι στη Μπαρτσελονέτα γνώρισε βαριά ήττα με 20-13, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στους προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League.

Η ήττα αυτή φέρνει σε δύσκολη θέση τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αναμένουμε το αποτέλεσμα του άλλου ματς, ελπίζοντας σε νίκη τη Μπρέσια κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι δυσκολεύονται να σκοράρουν. Τον πρώτο λόγο είχε η Μπαρτσελονέτα, η οποία έβρισκε τον δρόμο για να πάρει προβάδισμα, ωστόσο έβλεπε πάντα τον Ολυμπιακό να έχει την απάντηση.

Με γκολ του Ζάλανκι, σε επίθεση με παίκτη παραπάνω, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 4-4. Έτσι, οι δύο ομάδες τελείωσαν ισόπαλες το πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και μέσα σε ενάμισι λεπτό έφτασαν στο +3 (7-4). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από τους παίκτες της Μπαρτσελονέτα, ωστόσο προς το τέλος οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν σερί τέρματα με τον Γιάννη Φουντούλη για να ρίξουν τη διαφορά στα δύο γκολ (10-8).

Όπως ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος έτσι ξεκίνησε και η τρίτη. Η Μπαρτσελονέτα ανέβασε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (12-8), εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά λάθη του Ολυμπιακού. Από τη μεριά τους, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να βρουν αντίδραση, με συνέπεια να μην μειώσουν την απόσταση (15-11).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχοι δεν έριξαν το ρυθμό τους. Με τον Βίγκβαρι να είσαι σε εκπληκτική κατάσταση, οι Καταλανοί ανέβασαν τη διαφορά στα επτά γκολ (19-12), την οποία διαχειρίστηκαν με άρτιο τρόπο έως το τέλος όπου διαμορφώθηκε το 20-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 6-4, 5-3, 5-2

Μπαρτσελονέτα: Αγκίρε, Μουνιαρίθ 4, Κασαμπέγια, Βαλς 1, Σαναχούγια 3, Ετσενίκε, Χ. Μπούστος, Μπούριαν 1, Ταχουλ 2, Βίγκβαρι 7, Μπιέλ 1, Α. Μπούστος 1, Ντέλμας, Γκομίλα.

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Λυκούδης, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1