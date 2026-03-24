Mε άνεση ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για τη Water Polo League γυναικών

O Ολυμπιακός νικώντας τον ΠΑΟΚ με 22-11, έφθασε στις 18 νίκε σε ισάριθμα παιχνίδια στη Water Polo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αλάνθαστη πορεία του στη Water Polo League γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 22-11 σε παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν με το απόλυτο των βαθμών στο πρωτάθλημα, ενώ έφθασαν στις 25 νίκες σε 26 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις στη σεζόν.

Τα οκτάλεπτα: 3-7, 1-5, 1-5, 6-5.

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σ. Μ. Καριπίδου 2, Μαρτζούκου, Γραίκου 1, Φλώρου, Μπερίκου, Κολτσίδα, Ούρα 2, Σαουλίδη 1, Β. Καριπίδου 5, Χούνγκερφορντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 5, Αντριους 1, Σιούτη 5, Μπίκου 1, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

18η αγωνιστική

Σάββατο 21 Μαρτίου

Χανιά - Γλυφάδα 3-15

Εθνικός - Πανιώνιος 10-11

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9

Τρίτη 24 Μαρτίου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 11-22

21:30 Άλιμος - ΝΟΠ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Βουλιαγμένη-Ρέθυμνο

Η βαθμολογία