Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τα αναμμένα καπνογόνα στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ.

Την Κυριακή (16/3) ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο κλειστό κολυμβητήριο του Πειραιά για την 4η αγωνιστική της Β' Φάσης στο πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία ευρεία νίκη, ωστόσο τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για το άναμμα καπνογόνων κατά τη διάρκεια του ματς.

Όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη (18/3) η ΔΕΑΒ, στην αναμέτρηση των «αιωνίων» οι φίλοι των Πειραιωτών άναψαν επτά καπνογόνα στο κλειστό κολυμβητήριο. Το γεγονός αυτό γράφτηκε στο φύλλο αγώνος αλλά και στην έκθεση της αστυνομίας, τα οποία και έλαβαν υπόψη.

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση των Αλυταρχών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, στον αγώνα πόλο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., στις 15/03/2026, στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών της Κ.Ο.Ε, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ομάδας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, που ευρίσκονταν στο διάζωμα Α του κλειστού κολυμβητηρίου, προέβησαν στην άναμμα επτά (7) συνολικά καπνογόνων, εντός της αθλητικής εγκαταστάσεως,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 10/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».