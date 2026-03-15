Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στο Παναθηναϊκό με σκορ 14-8 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League.

Μετά το τέλος του ντέρμπι ήταν πολύ πιθανό μία από τις δύο ομάδες να χάσει το αήττητο σερί της. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό σε ήττα και με σκορ 14-8 έμεινε μόνος πρώτος στη Β' Φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League ανδρών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε όπως αναμενόταν! «Μάχες» στην πισίνα και σκληροτράχηλες άμυνες. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο τα δίχτυα πρώτος, με τον Κάκαρη να δίνει προβάδισμα προ κενής εστίας. Η... απάντηση ήταν άμεση για τον Παναθηναϊκό με τον Γκιουβέτση (1-1).

Λίγα λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας πήρε προβάδισμα στο ντέρμπι, ωστόσο ο Φουντούλης έφερε πολύ γρήγορα το ματς στα ίσα (2-2). Οι επιθέσεις των δύο ομάδων έμοιαζε να αποκτούν ρυθμό, με αποτέλεσμα τα τελευταία λεπτά της περιόδου να μπουν ακόμη τρία γκολ. Ο Ζάλανκι από τη μεριά του Ολυμπιακού εκτέλεσε εξαιρετικά από την περιφέρεια δύο φορές, με τον Κουρούβανη να μειώνει στο ελάχιστο και να διαμορφώνει το σκορ του οκτάλεπτου (4-3).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης (4-4), ωστόσο δύο τέρματα του Γενηδουνιά έδωσαν για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό το +2 (6-4). Οι «πράσινοι» βρήκαν και πάλι τον τρόπο να μειώσουν στο ένα γκολ (6-5), αλλά δύο πολύ καλά σουτ του Παπαναστασίου έφεραν τους γηπεδούχους στο +3 (8-5). Τον τελευταίο λόγο στο πρώτο ημίχρονο είχαν οι φιλοξενούμενοι σκοράροντας με τον Γκιουβέτση (8-6).

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε τον Ολυμπιακό σε εξαιρετική κατάσταση! Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς βελτίωσε στο μέγιστο την αμυντική του λειτουργία, διατηρώντας τον ρυθμό που είχε στο επιθετικό κομμάτι. Από την άλλη, το σύνολο του Δημήτρη Μάζη αντιμετώπισε πρόβλημα τόσο μπροστά όσο και πίσω, με συνέπεια να μην καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας διεύρυναν στα έξι τέρματα τη διαφορά τους, έχοντας double score (12-6) στην αρχή της τέταρτης περιόδου.

Το +6 για τον Ολυμπιακό ήταν ικανή διαφορά για να κρίνει την υπόθεση νίκης. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση παρά μόνο να διατηρήσουν τη διαφορά αυτή. Το 14-8 ήταν το τελικό σκορ στο ματς, το οποίο έδωσε την πρωτιά στους «ερυθρόλευκους» και ένα σημαντικό αβαντάζ όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-3, 4-0, 2-2

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.