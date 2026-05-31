Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, νίκησε τη Βουλιαγμένη με 13-12 στον Πειραιά και την Τρίτη έχει την πρώτη ευκαιρία στον Λαιμό να κάνει ξανά δικό της τον τίτλο στη Water Polo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά κυριάρχησε επί της Βουλιαγμένης στο μεγαλύτερο κομμάτι του 3ου τελικού της Water Polo League γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 13-12, για το 2-1 στους τελικούς και την Τρίτη (2/6, 17:00) έχουν την ευκαιρία στο κολυμβητήριο του Λαιμού να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, να πάρουν ρεβάνς από τη Βουλιαγμένη για την περσινή απώλεια του τίτλου και να προετοιμαστούν για το Final 4 του Champions League στη Μάλτα. Σε αντίθετη περίπτωση όλα θα κριθούν σε 5ο τελικό την Πέμπτη (4/6, 19:30) στον Πειραιά.

Το τελικό 13-12 είναι κολακευτικό για τη Βουλιαγμένη, που αντιμετώπισε πολλά επιθετικά προβλήματα, έχοντας κακή απόδοση στον παραπάνω και με εξαίρεση την επιστροφή στο αρχικό 3-0 του Ολυμπιακού, κυνηγούσε συνέχεια στο σκορ.

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε ένα ξέσπασμα, όπως αυτό της Τριχά στον 1ο τελικό, εμφανίστηκε διαβασμένος στην άμυνα και αυτή τη φορά βρήκε λύσεις από κορίτσια όπως η Ντένια Κουρέτα και η Γιοβάνα Σέκουλιτς.

Οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 3-0 στα μέσα της 1ης περιόδου, όμως η Βουλιαγμένη σε 100 δευτερόλεπτα βρήκε ισάριθμα γκολ για το 3-3.

Ο Ολυμπιακός άρχισε με νέο 3-0 στο 2ο οκτάλεπτο, όμως η Βουλιαγμένη δεν είχε ανάλογη αντίδραση, με τις παίκτριες του πειραϊκού συλλόγου να διατηρούν το +3 (8-5), μέχρι το τέλος της β' περιόδου. Με γκολ από την Κουρέτα στην κόντρα, ξέφυγαν με 9-5, η Σέκουλιτς το διατήρησε για το 11-7 (2:16), με τις Γιάουστρα και Φουράκη να μειώνουν σε 11-9, δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στο ντέρμπι.

Η Ειρήνη Νίνου (12-9) και πάλι η Κουρέτα στην κόντρα (13-10) συντήρησαν το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, η Φουράκη έδωσε νέα ελπίδα στη Βουλιαγμένη, μειώνοντας σε 13-11 (4:04), όμως οι χαμένες ευκαιρίες για τις παίκτριες της Κικής Λιόση διαδέχονταν η μία την άλλη, με τη Φουντωτού να μειώνει απλά στο τελικό 13-12, ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Η σειρά των τελικών

1ος τελικός Τετάρτη (27/5)

2ος τελικός Παρασκευή (29/5)

3ος τελικός Κυριακή (31/5)

Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 13-12

4ος τελικός Τρίτη (2/6) Αν χρειαστεί

17:00 Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

5ος τελικός Πέμπτη (4/6) Αν χρειαστεί