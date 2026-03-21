Mε ξέσπασμα στο τέλος η Βουλιαγμένη νίκησε ξανά τη Ραπάλο στο Champions League

Η Βουλιαγμένη νίκησε τη Ραπάλο με 19-13 στον Λαιμό κι από τη 2η θέση του ομίλου της συνεχίζει στα προημιτελικά του Champions League γυναικών.

Η Βουλιαγμένη μέσα σε διάστημα δύο ημερών νίκησε και πάλι τη Ραπάλο στο κολυμβητήριο του Λαιμού, αυτή τη φορά με 19-13 για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Champions League γυναικών.

Μετά τη νίκη με 18-10 την Πέμπτη (19/3), στο παιχνίδι που ορίστηκε ξανά για τον αγώνα που δεν είχε γίνει στην Ιταλία, η Βουλιαγμένη είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά από τη 2η θέση του ομίλου.

Το σημερινό παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και κρίθηκε υπέρ της Βουλιαγμένης στο 4ο οκτάλεπτο. Η Ραπάλο προηγήθηκε 12-11 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, όμως ακολούθησε ένα σερί 7-0 από την ελληνική ομάδα, για το 18-12 και τον αγώνα να ολοκληρώνεται με 19-13.

Tα οκτάλεπτα: 6-4, 2-4, 3-3, 8-2

Βουλιαγμένη (Κ. Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Κρίστμας 3, Ξενάκη 5, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Κοβάσεβιτς.

Ραπάλο (Λ. Αντονούτσι): Σανταπάολα, Ζανέτα, Ντι Μαρία, Μαρτσιάλις, Μπλάνκο, Γκαλάρντι 4, Καμπόνα 3, Βίσελμεν 1, Βούκοβιτς 1, Μπιανκόνι 3, Κο 1, Φόρτσινα, Ρόστα.



Στο άλλο παιχνίδι του Γ' ομίλου η Φερεντσβάρος νίκησε τη Σπαντάου Βερολίνου με 22-12 στη Βουδαπέστη, τερματίζοντας στην πρώτη θέση. Η Ελευθερία Πλευρίτου σημείωσε τρία γκολ για την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.

