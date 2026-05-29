Μπορεί να ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι στον πρώτο τελικό, ωστόσο στον δεύτερο κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της η Βουλιαγμένη! Με σκορ 11-9 η ομάδα του Λαιμού ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Waterpolo League γυανικών κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκες» ξεκίνησαν καλύτερα τον τελικό, βρίσκοντας πολύ γρήγορα δύο γκολ διαφορά (0-2). Ωστόσο, η απάντηση από τις παίκτριες της Βουλιαγμένης ήταν άμεση, φέρνοντας το ματς στα ίσα (2-2).

Μάλιστα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας βρήκαν το προβάδισμα δύο φορές (3-2 και 4-3), με τον Ολυμπιακό να έχει ισάριθμες απαντήσεις. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στο δεύτερο οκτάλεπτο με σκορ 4-4.

Εκεί, οι φιλοξενούμενες βρήκαν και πάλι προβάδισμα με την Άντριους (5-4). Το σύνολο της Κικής Λιόση είχε για ακόμη μία φορά την απάντηση, εκμεταλλευόμενο τις κακές επιλογές των αντιπάλων στην επίθεση.

Με τον Ολυμπιακό να μην έχει βρει γκολ στην παίκτρια παραπάνω, η Βουλιαγμένη διατήρησε το προβάδισμά τους ενός τέρματος. Το 7-6 ήταν το σκορ της ανάπαυλας, με το οποίο οι έγινε η αλλαγή πλευρών.

Το τρίτο οκτάλεπτο, όπως και τα προηγούμενα δύο, ξεκίνησαν με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πρώτος δίχτυα (7-7). Από εκεί και πέρα, όμως, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου καμία ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει γκολ.

Οι άμυνες ήταν αρκετά βελτιωμένες, ο Ολυμπιακός άστοχος στην παίκτρια παραπάνω (0/9) και η Βουλιαγμένη επίσης δεν είχε καλές επιλογές στην επίθεση. Βέβαια, κατάφερε να βρει και πάλι προβάδισμα η ομάδα του Λαιμού, με τη Φουντωτού να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι και να διαμορφώνει το 8-7.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Βουλιαγμένη, αν και ισοφαρίστηκε (8-8) από τον Ολυμπιακό, πραγματοποίησε πολύ μεγάλο επιθετικό ντεμαράζ. Οι παίκτριες της ομάδας του Λαιμού προηγήθηκαν με τρία τέρματα (11-8), το οποίο έως το τέλος του ματς το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα κατάφερε να μειώσει κατά ένα γκολ για να διαμορφωθεί το τελικό 11-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2

Βουλιαγμένη (Κ. Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Ζούστρα 1, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσάντα, Κοβάτσεβιτς.

Ολυμπιακός (Γ. Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωσνταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά.

Η σειρά των τελικών

1ος τελικός Τετάρτη (27/5)

Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 15-12 πέν. (καν. αγ. 11-11)

2ος τελικός Παρασκευή (29/5)

Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

3ος τελικός Κυριακή (31/5)

19:30 Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη (Mega News)

4ος τελικός Τρίτη (2/6) Αν χρειαστεί

17:00 Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

5ος τελικός Πέμπτη (4/6) Αν χρειαστεί

19:30 Ολυμπιακός- Βουλιαγμένη