Στο ματς που επαναπρογραμματίστηκε μετά την κίνηση fair-play από τη Βουλιαγμένη, η ελληνική ομάδα επικράτησε της Ραπάλο για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του LEN Champions League γυναικών. Με επικράτηση 18-10... κλείδωσε τη δεύτερη θέση στον όμιλο και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε και η Βουλιαγμένη πολύ γρήγορα βρήκε το προβάδισμα (0-1). Βέβαια, η Ραπάλο έφερε το ματς στα ίσα και ανέτρεψε προσωρινά την εις βάρος της κατάσταση. Το σύνολο της Κικής Λιόση έφερε πάλι... τούμπα το σκορ και στο τέλος της περιόδου πήρε απόσταση δύο τερμάτων (2-4).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα της Βουλιαγμένης ξεκίνησε δυναμικά, φτάνοντας σε double score (3-6). Μάλιστα, μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά της στο +5 (3-8), ωστόσο με γκολ της Τζουσίνι οι Ιταλίδες μείωσαν με το 4-8 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Στην αρχή του δεύτερου μισού η ελληνική ομάδα κατάφερε να βελτιώσει την επίθεσή της. Αμυντικά περιόρισε τη Ραπάλο ξανά στα δύο γκολ, αλλά με πέντε γκολ ενεργητικό μπόρεσε ανέβασε εκ νέου την υπέρ της διαφορά στο σκορ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη (6-13).

Το +7 στο τελευταίο οκτάλεπτο ήταν αρκετά μεγάλη απόσταση για ν' ανατραπεί. Η Βουλιαγμένη έφτασε σε νέο double score (8-16) και στη συνέχεια έριξε ρυθμό. Βέβαια, αυτό δεν επηρέασε καθόλου την τελική διαφορά, η οποία για ένα γκολ ακόμη αυξήθηκε ώστε να διαμορφωθεί το 18-10.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-4, 2-5, 4-5

Ραπάλο (Λ. Αντονούτσι): Σανταπάολα, Ζανέτα, Ντι Μαρία, Τζουστίνι 3, Μαρτσιάλις, Μπάκοτς 2, Γκαλάρντι 1, Καμπόνα, Βίλεμσεν 1, Βουκοβιτς 1, Μπιανκόνι 2, Μπιάνκο, Φορκίνα, Ρόστα.

Βουλιαγμένη (Κ. Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 2, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 2, Ζούστρα 4, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Κοβάσεβιτς.