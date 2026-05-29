Σε αναβολή οδηγήθηκε η σειρά των μικρών τελικών ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Βουλιαγμένη, μετά την προσφυγή της «ελαφράς ταξιαρχίας» στο ΑΣΕΑΔ, για την τύχη του πρώτου αγώνα.

Η σειρά αγώνων μεταξύ στον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Βουλιαγμένη με έπαθλο την 3η θέση στη Water Polo League ανδρών αναβάλλεται, μέχρι το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών αποφασίσει για την τύχη του πρώτου αγώνα.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αρχικά έκανε δεκτή την ένσταση της Βουλιαγμένης, αποφασίζοντας την επανάληψη του 1ου αγώνα που έγινε την Τετάρτη (27/5) στο «Σεράφειο» και είχε βρει νικητή τον Απόλλωνα με 14-13, ορίζοντας τη συνέχειά του το βράδυ της Παρασκευής (29/5).

Η απόφαση της ΚΕΔ ήταν το παιχνίδι να συνεχιστεί από τα 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της 2ης περιόδου, με το σκορ να είναι 6-4 υπέρ της «ελαφράς ταξιαρχίας»

Όμως ο Απόλλων Σμύρνης προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά του κύρους της απόφασης της ΚΕΔ. Την απόφαση της μετάθεσης των αγώνων για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και τη λήψη απόφασης από το ΑΣΕΑΔ πήρε η ΚΟΕ, κατόπιν της ενημέρωσης του Απόλλωνα Σμύρνης για την προσφυγή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών.