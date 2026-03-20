Ο Απόλλων Σμύρνης πάτησε γκάζι στο 2ο ημίχρονο κόντρα στη Μόρναρ Σπλιτ

Απόλλων Σμύρνης - Μόρναρ 17-9: Έκανε πρώτο βήμα για το Final 4 του Conference Cup
Μετά τον Πανιώνιο και ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε εντυπωσιακή αρχή στον Β' Όμιλο της 2ης προκριματικής φάσης του νεοσύστατου Conference Cup, που φιλοξενεί στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, επικρατώντας επί της Μόρναρ Σπλιτ με 17-9.
H «ελαφρά ταξιαρχία» το βράδυ του Σαββάτου (21/3, 20:30) αντιμετωπίζει την Ντε Άκερ Μπολόνια και με νέα νίκη ο δρόμος για το Final 4 θα είναι ορθάνοιχτος.
Απέναντι στην κροατική ομάδα ο Απόλλων Σμύρνης κυριάρχησε απόλυτα μετά το 2ο οκτάλεπτο, φθάνοντας με άνεση στο τρίποντο. Η Μόρναρ είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου οκταλέπτου, όμως οι Καπότσης και Γαρδίκας έκαναν το 4-3.
Η Μόρναρ με τρία αναπάντητα γκολ προηγήθηκε με 6-4 στα μέσα της β' περιόδου, έκανε το 7-5, όμως με δύο γκολ από τον Μπογκντάνοβιτς η ελληνική ομάδα ισοφάρισε 7-7.
Η 3η περίοδος ήταν η καθοριστική στην εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς ο Απόλλων Σμύρνης με τα γκολ των Μπογκντάνοβιτς, Σολανάκη, Γαρδίκα και Ρομπόπουλου ξέφυγε με 11-7.
Με γκολ από τον Ντάουμπε διεύρυνε το σερί στο 7-0, για να γίνει το 12-7 στα 6:31 πριν το τέλος και χωρίς να ρίξει ρυθμό ο Απόλλων έφθασε στο τελικό 17-9.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ντε Άκερ Μπολόνια νίκησε την ισπανική Ματαρό με 14-13.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-0, 6-2.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης 3, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Σάρρος.
Μόρναρ Σπλιτ (Ντίνο Ντβόρικ): Κόρντιτς, Ούντοβιτς, Χρβάτιτς, Ρόκο Ακπαρ 3, Ορμσεν, Ζίβκοβιτς 2, Μπούσελιτς, Ντούγιε Ακπαρ 1, Μπέζερ, Στόγιανατς, Ντράγκας 1, Κατούναριτς 2, Βουκάσιν, Πεβάνα.
Το πρόγραμμα - Βαθμολογία στον Β' όμιλο
Παρασκευή 20/3
- Ντε Άκερ – Ματαρό 14-13
- Απόλλων – Μόρναρ 17-9
Σάββατο 21/3
- 18:30 Μόρναρ – Ματαρό
- 20:30 Απόλλων – Ντε Άκερ
Κυριακή 22/3
- 09:30 Μόρναρ – Ντε Άκερ
- 11:30 Απόλλων – Ματαρό
Η βαθμολογία
- 1.Απόλλων Σμ. 3 (17-9)
- 2.Ντε Άκερ 3 (14-13)
- 3.Ματαρό 0 (13-14)
- 4.Μόρναρ 0 (9-17)
