Η European Aquatics και οι διαιτητές παραδέχθηκαν λάθη και αλλοίωση αποτελέσματος στο ματς με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, δικαιώνοντας τα όσα υποστήριζε ο Ολυμπιακός.

Τα έντονα παράπονα που εξέφρασε ο Ολυμπιακός μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, αποδεικνύονται δικαιολογημένα.

Οι «ερυθρόλευκοι» που ηττήθηκαν στην εκπνοή με 14-13, μετά τον αγώνα είχαν πολλά και δικαιολογημένα παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον Ιταλό, Αλεσάντρο Σεβέρο και τον Ολλανδό, Μίχιελ Σβαρτ να προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις από τους ανθρώπους της πειραϊκής ομάδας.

Και τελικά οι διαμαρτυρίες τους δεν ήταν άστοχες. Οι πληροφορίες που προκύπτουν μέσα από το έγγραφο-απάντηση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (European Aquatics), αλλά και τις τοποθετήσεις των ίδιων των διαιτητών, ο Ολυμπιακός δικαιώνεται πλήρως για όσα κατήγγειλε μετά το παιχνίδι με τη Μλάντοστ.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η γραμματεία και ο delegate του αγώνα και το διαιτητικό δίδυμο αναγνώρισαν σειρά σοβαρών λαθών, αποδεχόμενοι ότι υπήρξαν κρίσιμες λανθασμένες αποφάσεις που επηρέασαν το αποτέλεσμα, ενώ εμφανίζονται να ζητούν «συγγνώμη» για τη σύγχυση και συνάμα, την αλλοίωση αποτελέσματος, που προκάλεσαν.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης, παραδέχονται τις λάθος αποφάσεις τους, τόσο το πέναλτι του 11-10, όσο και αυτό σε «νεκρό» χρόνο στο 4ο οκτάλεπτο που διαμόρφωσε το τελικό 14-13.

Τονίζουν, επίσης, πως δεν υπήρχε διαθέσιμο VAR, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να ληφθούν αποφάσεις χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας.

Με όσα μεταφέρονται στο έγγραφο, οι διαιτητές αποδέχονται ότι έγιναν λάθη «ακούσια, αλλά υπαρκτά», τα οποία οφείλονται σε σύγχυση μεταξύ τους και της γραμματείας, ειδικά στη φάση των δύο παικτών που είχαν το ίδιο νούμερο.

Ομολογούν ότι οι λανθασμένες αποφάσεις ήταν κοινή ευθύνη όλων των αξιωματούχων του αγώνα και ότι δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να αποφευχθεί η αδικία.

Τόσο οι διαιτητές, όσο και ο delegate της ομοσπονδίας εκφράζουν, σύμφωνα με το έγγραφο, τη λύπη και τη «συγγνώμη» τους για όσα συνέβησαν, αναγνωρίζοντας ανοιχτά ότι οι αποφάσεις που διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός ήταν λανθασμένες.

Μάλιστα, γίνεται σαφές, ότι οι ίδιοι εξέτασαν ξανά τις επίμαχες φάσεις σε βίντεο μετά τη λήξη του αγώνα και κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι όντως είχαν κάνει λάθος εκτίμηση.

Η παραδοχή αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τις ενστάσεις του Ολυμπιακού, που από την πρώτη στιγμή μιλούσε για εξόφθαλμες διαιτητικές αστοχίες σε καίρια σημεία του αγώνα. Η γραπτή αναγνώριση των λαθών από την ομοσπονδία και τους αξιωματούχους αποτελεί ουσιαστική δικαίωση για τον πειραϊκό σύλλογο, ο οποίος είχε επισημάνει τις επίμαχες φάσεις αμέσως μετά τη λήξη.