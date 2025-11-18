Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μλάντοστ με 14-13 για την 4η αγωνιστική του LEN Champions League. Δείτε τα στιγμιότυπα...

Ένα επιθετικό black out στην τέταρτη περίοδο και ένα γκολ σε... νεκρό χρόνο κόστισαν στον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 14-13 από τη Μλάντοστ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του LEN Champions League και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου με εννέα βαθμούς.