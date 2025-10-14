Ο Ολυμπιακός ξεκινά το νέο ταξίδι στο Champions League κόντρα στη Μλάντοστ

Πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Champions League, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στον Πειραιά, τι αναμένουμε από τη φετινή διοργάνωση, που θα ολοκληρωθεί με το Final 4 τον Ιούνιο του 2026 στη Μάλτα.

Η νέα περιπέτεια για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο Champions League, αρχίζει το απόγευμα της Τρίτης (19:00, EPT 2 ΣΠΟΡ) από το Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά με ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Αυτό το διήμερο ξεκινά η 63η έκδοση του άλλοτε Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με τη φάση των ομίλων στους «16» και τελικό σταθμό το Final 4 της Μάλτας (11-13 Ιουνίου 2026).

Ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι-μην ξεχνάμε πως τον Ιανουάριο υπάρχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου-με τον Ολυμπιακό να επιχειρεί μια νέα αρχή.

Οι «ερυθρόλευκοι» στη μετά-covid εποχή και στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις, μόνο την περίοδο 2023-24 βρέθηκαν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Champions League, με την 3η θέση στο Final 4 της Μάλτας.

Δεκαέξι ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων, θα αγωνιστούν για την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα βρεθούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο κι εκεί την άνοιξη θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι των τεσσάρων κι έπειτα από μια νέα διαδικασία έξι αγωνιστικών, στις 20 Μαΐου θα προκύψουν οι ομάδες που θα ταξιδέψουν για την τελική φάση στην Γκζίρα της Μάλτας.

Ο πιο αμφίρροπος όμιλος, «πονηρή» πρεμιέρα με Μλάντοστ

Ο Α' Όμιλος που βρίσκεται ο Ολυμπιακός είναι και ο πιο αμφίρροπος. Η πειραϊκή ομάδα θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια απέναντι στη Μλάντοστ, τη νέα πρωταθλήτρια Σερβίας, Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς και μια παραδοσιακή δύναμη την ουγγρική Βάσας.

Ο Έλβις Φάτοβιτς ήρθε από την Μπαρτσελονέτα στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Κροάτη προπονητή να φιλοδοξεί να οδηγήσει την ομάδα ξανά σε Final 4. O διεθνής Ούγγρος αμυντικός, Ντάνιελ Άνγκιαλ ήρθε στον Πειραιά, για να προσδώσει νέα ισχύ στη θέση των αμυντικών, μετά την αποχώρηση του Αντρο Μπούσλιε.

Η πρεμιέρα με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ είναι... πονηρή. Tα «βατράχια» προέρχονται από τα προκριματικά, νικώντας στην έδρα τους τη Βουλιαγμένη με 16-4 και την Μπρέσια με 18-8, στην επιστροφή τους έπειτα από πέντε χρόνια στους ομίλους.

«Η βασική δύναμη της ομάδας τους βρίσκεται στους τρεις εξαιρετικούς φουνταριστούς τους. Ο ένας είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λόντσαρ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Βρίλιτς και ο νεαρός Τόντσινιτς. Διαθέτουν αριστερόχειρες περιφερειακούς τον Μπούκιτς και τον Χαρκόφ. Είναι μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα, δύναμη και ταχύτητα. Αυτή την περίοδο της σεζόν, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πού βρισκόμαστε» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς θέλει να πάρει τη σκυτάλη από τη Νόβι Μπέογκραντ, την προηγούμενη σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα και την Αδριατική Λίγκα και το καλοκαίρι έριξε πολύ χρήμα. Με τεχνικό τον Ούρος Στεβάνοβιτς που οδήγησε τη Σερβία στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η Ραντνίτσκι πήρε από τη Νόβι Μπέογκραντ τον δικό μας Άγγελο Βλαχόπουλο, από τη Βάσας τους Σάβα Ρατζέλοβιτς, Νίκολα Ντέντοβιτς, από τον Παναθηναϊκό τον Βίτκορ Ράσοβιτς, ενώ έφερε πίσω στη Σερβία, τον Άντριγια Πρλαΐνοβιτς.

Η Βάσας, με τεχνικό τα τελευταία χρόνια τον παλαιό σπουδαίο Σέρβο φουνταριστό του Ολυμπιακού, Σλόμπονταν Νίκιτς, βρίσκεται στη σκιά της Φερεντσβάρος, και θεωρητικά είναι η ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, όμως τουλάχιστον στη Βουδαπέστη θα αποτελέσει δύσκολο αντίπαλο.

Το καλοκαίρι προχώρησε σε πολλές αλλαγές, αγόρασε τέσσερις βασικούς παίκτες από την Ορβοσι, που βρισκόταν σε οικονομική κρίση, αλλά και τον Άγγελο Φώσκολο, που έλυσε τη συνεργασία του με τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την επιστροφή του Ελληνα φουνταριστού στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Η Φερεντσβάρος και η επιστροφή της Προ Ρέκο

Η Φερεντσβάρος την προηγούμενη διετία κυριάρχησε στο Champions League με βασικό εργαλείο στη μηχανή της τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ενώ άρχισε τη σεζόν με τη δεύτερη σερί κατάκτηση και του Σούπερ Καπ Ευρώπης απέναντι στην Προ Ρέκο. Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας τελείωσε την περσινή σεζόν με ρεκόρ 48-1 σε όλες τις διοργανώσεις!

Η επιστροφή της Προ Ρέκο ξεχωρίζει στη φετινή διοργάνωση. Μετά την οικομική... τρικυμία το καλοκαίρι του 2024, η ιταλική ομάδα έπαιξε και κατέκτησε το Euro Cup και τώρα επιστρέφει για να διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο Άλβαρο Γρανάδο με καθυστέρηση ενός έτους φορά το σκουφάκι της, ενώ προχώρησε σε πολλές αλλαγές, οι Ντελ Λούνγκο, Γιάνγκερ, Ετσενίκε και Χάλοκ αποχώρησαν, με τον Νικόζια να είναι ο νέος τερματοφύλακας, ενώ στις πιο σημαντικές προσθήκες είναι αυτές των Μαξ Ίρβινγκ, Ρίνο Μπούριτς και Φρανσέσκο Κάσια. Ελληνική παρουσία θα έχουμε και με το σκουφάκι της Μαρσέιγ και τον Στάθη Καλογερόπουλο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Α' Όμιλος

Ολυμπιακός - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (14/10, 19:00)

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς - Βάσας (14/10, 21:30)

Β' Όμιλος

Γιαντράν Χέρστεγκ Νόβι - Γιαντράν Σπλιτ (14/10, 19:30)

Νόβι Μπέογκραντ - Προ Ρέκο (15/10, 21:30)

Γ' Όμιλος

Φερεντσβάρος - Οραντέα (15/10, 19:30)

Πρίμορατς Κότορ - Μπρέσια (15/10, 21:30)

Δ' Όμιλος