Η Βουλιαγμένη ηττήθηκε από τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ με 16-4, αποκλείστηκε από το Champions League και θα συνεχίσει στο Euro Cup, τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Champions League.

H Bουλιαγμένη δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, ηττήθηκε στην έδρα της κροατικής ομάδας με 16-4 κι αποκλείστηκε στα προκριματικά του Champions League.

Μετά και την ήττα από την Μπρέσια με 15-13, η Βουλιαγμένη κατέλαβε την 3η θέση στον Γ' προκριματικό όμιλο, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στον Β' όμιλο του 1ου προκριματικού γύρου του Euro Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, την Τριέστε και τη Μονπελιέ.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 6-2, 3-1, 4-0.

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Ζόραν Μπάγιτς): Μάρτσελιτς, Μπάσιτς 4, Τόντσινιτς 1, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Ντόμπριτς, Μπούκιτς 1, Λάζιτς, Ναγκάεφ 1, Βρίλιτς 1, Βουκίσεβιτς 1, Χαρκόφ 2, Κούμπρανιτς, Λόνταρ 4.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Μπελέσης, Αλμύρας, Τρούλος, Ούμποβιτς, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ρίελε, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Λεβαντής, Πατσιλινάκος.

Οι υποφήφιες αντίπαλες του Ολυμπιακού

Η Μλάντοστ και η Μπρέσια θα συνεχίσουν στη φάση των ομίλων του Champions League κι από το μεταξύ τους παιχνίδι την Κυριακή (21/9, 20:00) θα κριθεί η 1η θέση στον Γ' Όμιλο.

Όποια ομάδα την κατακτήσει, θα πάει στον Α' Όμιλο της φάσης των ομίλων, όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η σερβική Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς.

Η 4η ομάδα που θα αγωνιστεί στον Α' Όμιλο θα είναι η νικήτρια του Β' προκριματικού ομίλου, που φιλοξενείται από τη Σαμπαντέλ στην Ισπανία. Η Σαμπαντέλ και η Βάσας έχουν ήδη μια νίκη απέναντι στη Σπαντάου Βερολίνου και ο μεταξύ τους αγώνας της Κυριακής (21/9, 13:30) θα βγάλει μια από τις αντιπάλους για τον Ολυμπιακό.