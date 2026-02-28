Γενηδουνιάς στο Gazzetta: «Ίδια... γλύκα ο τίτλος, ξεχωριστό που έγινε με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς έδωσε τον τίτλο στον Ολυμπιακό με μεγάλο γκολ στον πιο συναρπαστικό τελικό των τελευταίων ετών, μιλώντας στο Gazzetta για την ιδιαίτερη «γλύκα» του.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενηδουνιάς, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας ανδρών στο πόλο. Ο ίδιος, μετά την απονομή του τίτλου, μίλησε στο Gazzetta για την απόδοσή του στον τελικό αλλά και για την ιδιαίτερη σημασία της κατάκτησης αυτής λόγω του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας πολίστας έκανε ξεκάθαρο πως αυτός ο τελικός ήταν ο πιο ανταγωνιστικός, μετά το μακρινό 2017 όταν ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από τη Βουλιαγμένη στον αντίστοιχο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος, λέγοντας πως τα όλα τα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό - ακόμα και τα φιλικά - είναι σημαντικά.

Αναφέρθηκε στην πολύ καλή του απόδοση, στην οποία δεν έδωσε τόσο μεγάλη έκταση, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα του να κερδίζει η ομάδα. Τέλος, αναφορικά για το γκολ του που έδωσε τον τίτλο στον Ολυμπιακό, είπε πως τέτοιες στιγμές αποτελούν όνειρα για τους αθλητές, με τον ίδιο να ζει ένα τέτοιο στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Γενηδουνιά στο Gazzetta

Ο τίτλος απολαμβάνεται περισσότερο, μετά από τέτοια ματς;

«Σίγουρα, 100%. Πέρα από έναν τελικό που έχουμε χάσει το 2017, κανένας άλλος τελικός δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικός. Νομίζω πως τέτοια ματς μας κάνουν χαιρόμαστε περισσότερο έναν τίτλο, ειδικά όταν αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός που και φιλικό να παίξουμε κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό. Ένα τόσο συναρπαστικό ματς, σε τελικό Κυπέλλου, κάνει πιο ωραίο το τελικό συναίσθημα της νίκης».

Έδειξες να το παίρνεις πάνω σου και να δίνεις το σύνθημα πολλές φορές. Πώς νιώθεις γι' αυτό;

«Είμαι από τους πιο παλιούς και πιο έμπειρους στην ομάδα. Ένιωθα καλά και μπήκα στο παιχνίδι ακόμη καλύτερα. Χρειάστηκε κάποιος να βγει μπροστά, σήμερα έτυχε να ήμουν εγώ. Αλλά το έχω πει χίλιες φορές. δεν έχει σημασία ποιος βάζει τα γκολ και ποιος πρωταγωνιστεί. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα, πόσω μάλλον σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα που κρίνεται ένας τίτλος».

Έχει άλλη... γλύκα για σένα αυτός ο τίτλος, δεδομένου ότι με το γκολ σου έκρινε το τελικό αποτέλεσμα;

«Σίγουρα! Αν πω όχι, είναι ψέματα. Όλοι οι αθλητές ονειρευόμαστε τέτοιες στιγμές. Ακόμα και τώρα που έχω φτάσει σχεδόν 33 ζω για τέτοιες στιγμές.

Η... γλύκα του Κυπέλλου είναι πάντα ίδια, είτε βάλεις πέντε, είτε κανένα γκολ. Αλλά δεδομένα μία τέτοια στιγμή είναι ιδιαίτερη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να πανηγυρίσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό ματς και πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε».