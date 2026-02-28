Ο Ολυμπιακός απαγόρευσε στον Παναθηναϊκό να τον εκθρονίσει στο Κύπελλο Ελλάδας. Με νίκη 13-12 κατέκτησε τον τίτλο, φτάνοντας στο 27ο της ιστορίας του και τον 9ο διαδοχικό, πετυχαίνοντας μία μεγάλη ανατροπή στο τέλος.

Μπορεί να βρέθηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς πίσω στο σκορ, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τέλος και να πετύχει μία μεγάλη ανατροπή για να φτάσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Με σκορ 13-12 οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 27 κατακτήσεις στη διοργάνωση, προσθέτοντας την 9η διαδοχική στο θεσμό.

Μία απίστευτη αναμέτρηση, διαφήμιση του ελληνικού πόλο, με τον τίτλο να κρίνεται στο τελευταίο λεπτό. Ο Ντίνος Γενηδουνιάς με ένα γκολ από τη περιφέρεια έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό διαμορφώνοντας το τελικό 13-12, ολοκληρώνοντας παράλληλα μία μεγάλη ανατροπή στην αναμέτρηση.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε το προβάδισμα στο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκος μπήκε πολύ καλά στην αναμέτρηση και με πολύ καλές άμυνες μπόρεσε να βρει το δρόμο προς την εστία του Τζωρτζάτου. Μάλιστα, το σύνολο του Δημήτρη Μάζη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει τη διαφορά στα δύο τέρματα (3-1), εκμεταλλευόμενο την αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Βέβαια, οι «ερυθρόλευκοι» όντας με την πλάτη στον τοίχο κατάφεραν να βρουν λύσεις. Με μία εξαιρετική επίθεση στον παίκτη παραπάνω και τελείωμα του Κάκαρη, μείωσαν στο ελάχιστο ενώ με ένα εξάμετρο του Γενηδουνιά έφεραν το ματς στα ίσα (3-3) 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό για τους «πράσινους», με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται αρκετά στα αμυντικά του καθήκοντα. Οι τυπικά γηπεδούχοι του τελικού πήραν το προβάδισμα ξανά (4-3) και κατάφεραν να πάρει απόσταση δύο τερμάτων στη συνέχεια (6-4, 7-5).

Ωστόσο και πάλι το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς είχε την απάντηση στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. Με γκολ του Γενηδουνιά από την περιφέρεια, μείωσε στο ελάχιστο, με τις δύο ομάδες ν' αλλάζουν πλευρές με τον Παναθηναϊκός να προηγείται 7-6.

Ο Γενηδουνιάς διατήρησε τα σκήπτρα για τον Ολυμπιακό

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει (7-7) και να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (7-8). Η ισοφάριση ήρθε άμεσα από τους «πράσινους» με τον Μπανίτσεβιτς (8-8), ωστόσο και πάλι οι «ερυθρόλευκοι» πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ (8-9).

Σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός με γκολ από τον Σκουμπάκη και ένα εκπληκτικό no-look τελείωμα από τον Χαλυβόπουλο, πήρε και πάλι προβάδισμα στον τελικό (10-9), με το οποίο ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά ανατρέποντας την εις βάρος του διαφορά (10-11). Όμως και πάλι, οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με τον Παπανικολάου, 1:50 πριν το τέλος του ματς (12-11).

Αλλά σε εκείνο το σημείο, οι κάτοχοι του τροπαίου κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Ζάλανκι (12-12) και στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ντίνος Γενηδουνιάς με ένα εκπληκτικό σουτ έφερε μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το 13-12 το οποίο ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 3-3, 2-4

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Οι τροπαιούχες ομάδες