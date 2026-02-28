Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο πόλο με 13-12 επί του Παναθηναϊκού και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Δείτε τα highlights.

Μία εκπληκτική αναμέτρηση έλαβε χώρα στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 13-12, πετυχαίνοντας μία μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Στο μεγαλύτερο μέρος του τελικού, ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Μάλιστα, έφτασε αρκετές φορές στο +2, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν πάντα τον τρόπο για αντίδραση.

Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα 1:50 πριν το τέλος του ματς (12-11), ωστόσο με γκολ των Ζάλανκι και Γενηδουνιά το σκορ διαμορφώθηκε σε 13-12 και το τρόπαιο πήγε ξανά στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού.