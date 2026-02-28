Tο γκολ του Γενηδουνιά που «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό (vid)
Τα μεγάλα παιχνίδια είναι για τους μεγάλoυς παίκτες και ο Ντίνος Γενηδουνιάς ήταν ο παίκτης που σημάδεψε τον τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στη Βάρη.
Πέντε γκολ πέτυχε ο αρχηγός του Ολυμπιακού και το τελευταίο ήταν και το καθοριστικό, 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πήρε την ευθύνη και με σουτ από την περιφέρεια έγραψε το τελικό 13-12, με τον Ολυμπιακό να φθάνει στις 27 κατακτήσεις και τον ίδιο να κερδίζει και τον τίτλο του MVP στον τελικό.
«Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ντέρμπι και σε φιλικό»
Ο Ντίνος Γενηδουνιάς λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού είπε: «Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και μετά είναι κρίμα το κολυμβητήριο να μην είναι γεμάτο σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Σημασία έχει η ομάδα να νικά και όχι ποιος βάζει τα γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα προόδου, κάθε παιχνίδι με τον "αιώνιο" είναι ντέρμπι ακόμα και σε φιλικό και στη συνέχεια θα έχουμε πέντε αμφίρροπα παιχνίδια».
