Ο Άλιμος στην 5η θέση της Watetpolo League γυναικών

Ο Άλιμος νικώντας εντός έδρας τον ΠΑΟΚ με 13-6, σε μονό αγώνα για τα play offs, κατέλαβε την 5η θέση στη Watetpolo League γυναικών.

Οι παίκτριες του Αλίμου προηγήθηκαν με 6-2 στο ημίχρονο και 10-2 στην τρίτη περίοδο, εξασφαλίζοντας, ουσιαστικά από νωρίς τη νίκη Κορυφαίες σκόρερ των νικητριών οι Φαν ντερ Βέιντεν με τέσσερα γκολ και η Αφρδίτη Μπιτσάκου με τρία αντίστοιχα.

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 5-2, 4-0, 3-4.

