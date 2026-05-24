Ο Άλιμος στην 5η θέση της Watetpolo League γυναικών
Ο Άλιμος επικρατώντας σε μονό ματς του ΠΑΟK με 13-6, πήρε την 5η θέση στη Watetpolo League γυναικών.
Οι παίκτριες του Αλίμου προηγήθηκαν με 6-2 στο ημίχρονο και 10-2 στην τρίτη περίοδο, εξασφαλίζοντας, ουσιαστικά από νωρίς τη νίκη Κορυφαίες σκόρερ των νικητριών οι Φαν ντερ Βέιντεν με τέσσερα γκολ και η Αφρδίτη Μπιτσάκου με τρία αντίστοιχα.
Τα οκτάλεπτα: 1-0, 5-2, 4-0, 3-4.
Photo credits: INTIME, Χάρης Καρανικολός
