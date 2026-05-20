O Πανιώνιος έκλεισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, Υδραϊκός και ΠΑΟΚ σε 3ο παιχνίδι

O Πανιώνιος νικώντας στη Χωράφα τον ΓΣ Περιστερίου εξασφάλισε εισιτήριο στο Conference Cup, ο Υδραϊκός ισοφάρισε τη σειρά με τον ΠΑΟΚ κι όλα θα κριθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πανιώνιος εξασφάλισε το ένα από τα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια για το Conference Cup της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου μέσα από τα play offs για τις θέσεις 5-8 της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης νικώντας εκτός έδρας τον ΓΣ Περιστερίου με 20-11, έκανε το 2-0 στις νίκες, ανανεώνοντας την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Αντίθετα ο Υδραϊκός και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστούν και 3ο παιχνίδι, για να κριθεί το άλλο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference Cup.

Ο Υδραϊκός νίκησε με 15-8 στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας και ισοφάρισε σε 1-1 και όλα θα κριθούν την Τετάρτη (27/5) στο «Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο. Η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού σε μονό παιχνίδι με τον Πανιώνιο θα διεκδικήσει την 5η θέση στην τελική φάση του πρωταθλήματος.



