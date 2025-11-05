Στα πέναλτι η Γλυφάδα, εύκολη πρόκριση η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης

H Γλυφάδα απέκλεισε τη Χίο στα πέναλτι με συνολικό σκορ 13-12, για να περάσει στα προημιτελικά του Κυπέλλλου, άνετες προκρίσεις για τη Βουλιαγμένη και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Με τρία παιχνίδια που έγιναν διαδοχικά στο κολυμβητήριο του Λαιμού άνοιξε το κυρίως μέρος της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με άνεση τα Χανιά με 20-7 και στον νοκ άουτ προημιτελικό θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ.

Εύκολο έργο είχε και η Βουλιαγμένη απέναντι στον ΝΟ Πατρών, επικρατώντας με 24-2 κι να δεν γίνει η έκληξη στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με το Παλαιό Φάληρο, οι «μπέμπηδες» μετά το πρωτάθλημα και το Euro Cup, θα συναντήσουν και πάλι το «τριφύλλι», για μια θέση στο Final 4 του Κυπέλλου.

Αντίθετα, η Γλυφάδα και η Χίος χρειάστηκαν να φθάσουν στη διαδικασία των πέναλτι, με τον ΑΝΟΓ να παίρνει την πρόκριση με συνολικό σκορ 13-12 (καν. αγ. 8-8).

Η Γλυφάδα προηγήθηκε 7-4 στο τρίτο οκτάλεπτο, αλλά η Χίος ισοφάρισε 8-8 με τον Δευτεραίο, 2:10 πριν απί τη λήξη. Στα πέναλτι κι αφού κάθε ομάδα αστόχησε από μία φορά στην πρώτη πεντάδα εκτελέσεων, ο Χρυσοσπάθης σκόραρε για τους τυπικά γηπεδούχους, ο Παπαγεωργίου έχασε το πέναλτι για τον ΝΟΧ και η Γλυφάδα πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα, όπου θα παίξει με τον Εθνικό ή τον Πανιώνιο.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης 7-20

Tα οκτάλεπτα: 1-4, 0-5, 3-4, 3-7

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης, Σκουνάκης, Ράντζκο 2, Βουλγαράκης, Τοράκης, Δρίτσας 2, Ζουζούνης 1, Λεγάκης, Γεωρβασάκης, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης, Κόρακας

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 1, Παππάς 2, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 4, Ντόμπε 2, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης 2, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 1, Σάρρος

Γλυφάδα - Χίος 13-12 πέν.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 3-2, 1-3

Τα πέναλτι: 5-4

Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 24-2

Τα οκτάλεπτα: 8-0, 5-0, 4-2, 7-0.

19:00 Κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - ΟΦΘ (8)

20:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός Π. - Πανιώνιος (2)

21:30 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3)

21:30 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7)

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026

9.Γλυφάδα - Νικητής 2

10.Νικητής 3- Βουλιαγμένη

11.ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης

12.Νικητής 7 - Νικητής 8

Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026