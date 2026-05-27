Με τη Φωτεινή Τριχά να πετυχαίνει πέντε γκολ στα τελευταία έξι λεπτά, ο Ολυμπιακός πήγε τον τελικό με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι κι εκεί επικρατώντας με 4-2 και συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών.

Ο 1ος τελικός της Water Polo League γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη στον Πειραιά, μας χάρισε ένα κινηματογραφικό σενάριο, που στο τέλος βρήκε νικήτριες τις «ερυθρόλευκες» στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13 (καν. αγ. 11-11).

Οι παίκτριες της πρωταθλήτριας Βουλιαγμένης, με πρωταγωνίστρια την τερματοφύλακα Μαρίνα Κοτσιώνη, είχαν μπλοκάρει τις παίκτριες του Ολυμπιακού και βρίσκοντας τις λύσεις στην επίθεση, προηγήθηκαν με 10-6 στα 6:21 πριν από το τέλος.

Η εικόνα του αγώνα σε εκείνο το σημείο έδειχνε break, όμως η Φωτεινή Τριχά είχε διαφορετική άποψη. Η κορυφαία παίκτρια στον κόσμο για το 2025, μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε βρει στόχο.

Όμως αυτή ήταν που έφερε τα πάνω κάτω: Δύο κολλητά γκολ από τη διεθνή περιφερειακή σε 43 δευτερόλεπτα, έφεραν τον Ολυμπιακό στο 10-8 (5:12). Η Βουλιαγμένη έδειχνε να αντέχει κι όταν η Φουράκη πέτυχε το 11-8 στα 3:32, απέκτησε ξανά μεγάλο πλεονέκτημα.

Αλλά η Φωτεινή Τριχά είχε πάρει φόρα: Με τρία διαδοχικά γκολ στον παραπάνω, απέναντι στην άμυνα της Βουλιαγμένης που κατέρρεε, έφερε την ισοφάριση 11-11 (00:44).

Η Βουλιαγμένη ήταν αυτή που είχε την τελευταία επίθεση, μετά το τάιμ άουτ της Λιόση στα 00:13, όμως η Λόλα Μουλχάουζεν σημάδεψε το δοκάρι και ο 1ος τελικός κρίθηκε στα πέναλτι.

Εκεί ο άσος στο μανίκι του Γιώργου Ντόσκα, ήταν η αναπληρωματική τερματοφύλακας, Άννα Φαν ντε Ντόμπελστιν, με την Ολλανδέζα, να αποκρούει τις διαδοχικές εκτελέσεις των Φουράκη και Γιάουστρα και να «σφραγίζει» τη νίκη και το 1-0.

Η Βουλιαγμένη την πάτησε όπως στους προημιτελικούς του Champions League, απέναντι στη Σαντ Αντρέου, όπου και τα δύο παιχνίδια είχαν λήξει-όπως και τώρα- με 11-11 και πλέον αυτό που έχει να διαχειριστεί η τεχνικός της Κική Λιόση είναι το ψυχολογικό κομμάτι για το 2ο ραντεβού σε λιγότερο από 48 ώρες στον Λαιμό, αν τα καταφέρει.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2.

Τα πέναλτι: 4-2

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Ε. Νίνου, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 1, Κρασσά 1, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.

Η σειρά των τελικών

1ος τελικός Τετάρτη (27/5)

Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη 15-12 πέν. (καν. αγ. 11-11)

2ος τελικός Παρασκευή (29/5)

17:00 Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 Σπορ)

3ος τελικός Κυριακή (31/5)

19:30 Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη (Mega News)

4ος τελικός Τρίτη (2/6) Αν χρειαστεί

17:00 Βουλιαγμένης - Ολυμπιακός

5ος τελικός Πέμπτη (4/6) Αν χρειαστεί