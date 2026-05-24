Ο Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία πόλο της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Με δημοσίευμα του sportal o 52χρονος προπονητής της Βουλιαγμένης, έχει έρθει σε συμφωνία με την ηγεσία της σερβικής ομοσπονδίας από το βράδυ του Σαββάτου (23/5), χωρίς όμως ακόμα να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Σλόμπονταν Σόρο, βλέπει στο πρόσωπο του Βουγιασίνοβιτς τον άνθρωπο που θα επαναφέρει την ηρεμία, έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο, που έφερε τη λύση συνεργασίας με τον Ούρος Στεβάνοβιτς, αλλά και το αντάρτικο 11 παικτών, απέναντί του.

Ο Βουγιασίνοβιτς που βρίσκεται στον πάγκο της Βουλιαγμένης από την αγωνιστική περίοδο 2021-22, άρχισε την προπονητική του καριέρα από την Παρτιζάν όπου έμεινε για τέσσερις σεζόν, μετά είχε το πέρασμα από την Προ Ρέκο, συνέχισε στη Νόβι Μπέγκραντ, πριν έρθει στην Ελλάδα.

Εφόσον ανακοινωθεί κι επίσημα η συνεργασία του Βουγιασίνοβιτς από την ομοσπονδία της Σερβίας, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα συνεχίσει παράλληλα στη Βουλιαγμένη, πάντως ο Σλόμπονταν Σόρο το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι ο νέος εθνικός προπονητής δεν θα μπορεί να εργάζεται την ίδια στιγμή και σε σύλλογο.

