O ΠΑΟΚ το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας
Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΓΣ Λάρισας με 19-15 στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, στον αγώνα που άνοιξε τα νοκ άουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας στην υδατοσφαίριση ανδρών.
Με τον Αχιλλέα Γραμματικό να σημειώνει επτά γκολ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 5-0 και 12-6 στο ημίχρονο και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 19-15 και στην πρόκριση στην προημιτελική φάση, εκεί ως γηπεδούχος θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης του ΝΟ Χανίων με τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την πρόκριση στο Final 4.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-5, 4-3, 6-6
Tα στατιστικά στοιχεία του αγώνα εδώ
To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
- 1.ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15 (5)
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- 11:00 Κολ. Λαιμού ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης (6)
- 12:30 Κολ. Λαιμού Γλυφάδα - ΝΟ Χίου (1)
- 14:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών (4)
- 19:00 Κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - ΟΦΘ (8)
- 20:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός Π. - Πανιώνιος (2)
- 21:30 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3)
- 21:30 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7)
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026
- 9.Νικητής 1- Νικητής 2
- 10.Νικητής 3- Νικητής 4
- 11.ΠΑΟΚ - Νικητής 6
- 12.Νικητής 7 - Νικητής 8
Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026
- Νικητής 9 - Νικητής 10
- Νικητής 11- Νικητής 12
