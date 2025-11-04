O ΠΑΟΚ το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εντός έδρας τη Λάρισα με 19-15, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στους άνδρες.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΓΣ Λάρισας με 19-15 στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, στον αγώνα που άνοιξε τα νοκ άουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας στην υδατοσφαίριση ανδρών.

Με τον Αχιλλέα Γραμματικό να σημειώνει επτά γκολ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 5-0 και 12-6 στο ημίχρονο και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 19-15 και στην πρόκριση στην προημιτελική φάση, εκεί ως γηπεδούχος θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης του ΝΟ Χανίων με τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την πρόκριση στο Final 4.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-5, 4-3, 6-6

Tα στατιστικά στοιχεία του αγώνα εδώ

To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

1.ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15 (5)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

11:00 Κολ. Λαιμού ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης (6)

12:30 Κολ. Λαιμού Γλυφάδα - ΝΟ Χίου (1)

14:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών (4)

19:00 Κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - ΟΦΘ (8)

20:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός Π. - Πανιώνιος (2)

21:30 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3)

21:30 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7)

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026

9.Νικητής 1- Νικητής 2

10.Νικητής 3- Νικητής 4

11.ΠΑΟΚ - Νικητής 6

12.Νικητής 7 - Νικητής 8

Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026