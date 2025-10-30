Η Βουλιαγμένη νικώντας εκτός έδρας την Μπούντουτσνoστ με 17-7, πραγματοποίησε σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Euro Cup.

Η Βουλιαγμένη ήταν εντυπωσιακή στην πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου, Ποντγκόριτσα, νικώντας την Μπούντουτσνoστ με 17-7 για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup.

Οι «μπέμπηδες» πέτυχαν τη 2η νίκη τους στον Γ' Όμιλο, τώρα πήραν το τρίποντο, ενώ στην πρεμιέρα επικρατώντας επί της Βαζούτας στη διαδικασία των πέναλτι με 20-19 στον Λαιμό, είχαν προσθέσει δύο βαθμούς στο σακούλι τους.

Με τον Ολλανδό αριστερόχειρα περιφερεαικό Κας Τε Ρίελε να σημειώνει πέντε γκολ και να φθάνει στα 11 συνολικά στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, οι «μπέμπηδες» πέτυχαν καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση και το πιθανό σενάριο, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται στο ίδιο γκρουπ, να πάρουν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης.

H Bουλιαγμένη κυριάρχησε από την αρχή, προηγήθηκε 5-0 στο 9ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Με τον Τε Ριέλε έφθασε ξανά στο +5 (7-2), στα 38 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της β' περιόδου.

Η Μπούντουτσνoστ έκανε τη δική της αντεπίθεση, μειώνοντας σε 7-5, στα μέσα της 3ης περιόδου, όμως τρία διαδοχικά γκολ από τους Κατστρινάκη, Ούμποβιτς και Χατζή επανέφεραν τη διαφορά ασφαλείας (10-5).

Η Βουλιαγμένη με τους Καστρινάκη και Τε Ρίελε ξέφυγε με 12-6, στα 6:53 πριν από το τέλος κι από εκεί κι έπειτα οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλη αντίδραση, με τους «μπέμπηδες» να κλείνουν τον αγώνα με σερί 5-0, για το τελικό 17-7.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-3, 3-4, 1-6.

Μπούντουτσνoστ (Αλεκσάντρ Άλεκσιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Ντάρκο Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 2, Μπόσκοβιτς 2, Σάβοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Μαρκ Ντ'Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Γκολούμποβιτς.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Παπανικολάου, Τόττης 1, Κ. Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης 1, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ρίελε 5, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης 1.

Η βαθμολογία Γ' Όμιλος - Η 3η αγωνιστική

(2η αγωνιστική)

1.Βουλιαγμένη 5

2.Παναθηναϊκός 3*

3.Βαζούτας 1*

4.Μπούντουτσνοστ 0

*Με αγώνα λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική (3η - 13 Νοεμβρίου)