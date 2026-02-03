Η Ελλάδα μέσα σε λίγες ημέρες θα παίξει και πάλι με την Ιταλία, αυτή τη φορά για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φουνσάλ.

Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος για την εθνική ομάδα πόλο την Πέμπτη (5/2, 19:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο Φουνσάλ.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία, δεν είχε προβλήματα για να νικήσει την Ιταλία με 8-4 στον 2ο ημιτελικό της διοργάνωσης κι απέναντι στην Ουγγαρία, το βράδυ της Πέμπτης (5/2, 21:15) θα παίξει για το 7ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα, που ηττήθηκε από την Ουγγαρία στη διαδικασία των πέναλτι, θα αντιμετωπίσει ξανά την Ιταλία στο Φουνσάλ, αυτή τη φορά στο παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου νίκησε την Ιταλία με 15-10 στην πρεμιέρα της β΄ φάσης των ομίλων, εξασφαλίζοντας σε εκείνο το παιχνίδι την παρουσία της στα ημιτελικά.

Η Ολλανδία και η Ουγγαρία θα βρεθούν, επίσης, για δεύτερη φορά αντιμέτωπες, πριν από τρεις ημέρες η Ολλανδία, που προπονεί ο Ευάγγελος Δουδέσης, είχε πάρει τη νίκη με 5-4, όμως η ήττα με αυτή τη διαφορά είχε εξασφαλίσει την πρόκριση της Ουγγαρίας στα ημιτελικά.

Ο δεύτερος ημιτελικός κρίθηκε ουσιαστικά από το 1ο οκτάλεπτο, όταν η Ολλανδία προηγήθηκε με 4-1. Παρότι οι «οράνιε» έμειναν χωρίς γκολ για 11 αγωνιστικά λεπτά και η Ιταλία μείωσε σε 5-3 στο 3ο οκτάλεπτο, οι Ολλανδέζες ξέφυγαν με 7-3 στις αρχές της 4ης περιόδου κι έφθασαν στο τελικό 8-4.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1.

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς 2, Φαν ντε Κρατς, Σάαπ, Κένινγκ 1, Μπόσφελντ 1, Μπέντε Ρόγκε, Ντε Βρίες, Γιάουστρα 2, Λίεκε Ρόγκε, Μουλχάουζεν 1, Τεν Μπρόεκ 1, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε, Μπετίνι 2, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο 1.



