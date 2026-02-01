Η Ολλανδία ηττήθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία με 16-13 (13-13 καν. αγ.), όμως πήρε την 1η θέση στον Στ' Όμιλο κι έστειλε την Ουγγαρία στον δρόμο της Ελλάδας στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος για την εθνική ομάδα στην ημιτελική φάση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Στο ντέρμπι που έκλεισε τη β΄ φάση της διοργάνωσης ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολλανδία και την Ισπανία, ο αγώνας κρίθηκε στα πέναλτι υπέρ της Ισπανίας με συνολικό σκορ 16-13 (καν. αγ. 13-13), όμως η Ολλανδία με τον ένα βαθμό από την ήττα, πήρε την 1η θέση στον Στ' Όμιλο, μπροστά από την Ουγγαρία, που πέρασε από τη 2η θέση και θα βρεθεί στο δρόμο της εθνικής ομάδας.

Η εθνική ομάδα το 2025 πανηγύρισε δύο χρυσά μετάλλια αντιμετωπίζοντας στον τελικό την Ουγγαρία: Αρχικά τον Απρίλιο επικράτησε με 13-9 στον τελικό του World Cup στην Τσενγκντού της Κίνας, για να ακολουθήσει στις 23 Ιουλίου το θριαμβευτικό 12-9 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη.

Ετσι σύμφωνα με το πρόγραμμα η Ελλάδα και η Ουγγαρία θα παίξουν στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη (3/2, 19:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) και θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία (21:15).

Η Ισπανία, που ήθελε νίκη με ελάχιστη διαφορά με δύο γκολ για να προκριθεί, ξεκίνησε εντυπωσιακά, μετά το προβάδισμα της Ολλανδίας (1-0), με αιχμή του δόρατος την Μπεατρίς Ορτίθ (τρία γκολ), ξέφυγε με 5-1 στις αρχές της β' περιόδου, υπερκαλύπτοντας το +2 που ζητούσε για την πρόκριση.

Μετά το τάιμ άουτ από τον Δουδέση, ήρθε η αντίδραση από την Ολλανδία, που έτρεξε το δικό της 4-0, ισοφαρίζοντας σε 5-5, με την Γιάουστρα, στην πρώτη επίθεση της 2ης περιόδου.

Η Μολχάουζεν με δύο διαδοχικά γκολ έδωσε νέο προβάδισμα για την Ολλανδία με 7-6 (3:07) και τη Γιάουστρα να τελειώνει φάση στον παραπάνω για το 8-7 (2:08).

H Mπεατίς Ορτίθ φθάνοντας τα έξι ισοφάρισε σε 8-8 και 9-9 για την Ισπανία, με την Έλενα Ρουίθ να παίρνει τη σκυτάλη και με τρία δικά της γκολ η Ισπανία έφθασε ξανά στο +2 (12-10) στα 4:36, πριν από το τέλος.

Όμως η Ολλανδία με τις Γιάουστρα, Φαν ντε Κρατς και Λίεκε Ρόγκε βρήκε γκολ στον παραπάνω, για το νέο προσπέρασμα της Ολλανδίας με 13-12 στα 2:04.

H Μπεατρίς Ορτίθ ισοφάρισε σε 13-13 (1:05), με το παιχνίδι να κρίνεται στα πέναλτι, με την Ισπανία να φθάνει σε μια ανούσια νίκη με συνολικό σκορ 16-13.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-3, 5-3, 4-5.

Τα πέναλτι: 0-3

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς, Φαν ντε Κρατς 2, Σάαπ, Κένινγκ 2, Μπόσφελντ, Μπέντε Ρόγκε, Ντε Βρίες, Γιάουστρα 5, Λίεκε Ρόγκε 2, Μουλχάουζεν 2, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.

Ισπανία (Τζόρντι Βαλς): Μαριόνα Τέρε, Α. Ρουίθ, Ορτίθ 7, Πέρεθ, Κρεσπί 1, Ε Ρουίθ 3, Πρατς, Γκουιλάρ, Καμούς, Πεναλβέρ 1, Λέιτον, Μαρτίνα Τέρε, Γκονζάλεζ, Άντον 1.

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

B' Φάση Ομίλων

Σάββατο 31/1

Ελλάδα-Ιταλία 15-10

Oλλανδία-Ουγγαρία 5-4

Γαλλία-Κροατία 9-15

Ισπανία-Ισραήλ 23-7

Κυριακή 1/2

Οι βαθμολογίες

Ε' Όμιλος

1.Ελλάδα 9

2.Ιταλία 6

3.Κροατία 3

4.Γαλλία 0

Στ' Όμιλος

1.Ολλανδία 7

2.Ουγγαρία 6

3.Ισπανία 5

4.Ισραήλ 0



Ημιτελικά

Τρίτη 3/2

19:15 Ελλάδα - Ουγγαρία

21:15 Ολλανδία - Ιταλία

Αγώνες μεταλλίων

Πέμπτη 5/2