Ελλάδα - Ουγγαρία: Η διαδικασία των πέναλτι (vid)
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τη Ουγγαρία με σκορ 12-11 (κ.δ 8-8) στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών μπορεί να έκανε μία φοβερή επιστροφή στο ματς (έχανε με 6-8), στέλνοντας το ματς στα πέναλτι, αλλά η ρωσική... ρουλέτα δεν την άφησε να χαρεί ακόμη μία πρόκριση σε τελικό. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 12-11 στη διαδικασία των πέναλτι από την Ουγγαρία.
Η διαδικασία των πέναλτι
@Photo credits: INTIME
