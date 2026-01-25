Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: MVP του μικρού τελικού ο Κάκαρης (vids)
Με μία εξαιρετική εμφάνιση έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Με σκορ 12-5 η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Αυτό ήταν το 18ο μετάλλιο στην μεγάλη συλλογή της Εθνικής Ελλάδας στο πόλο ανδρών, για την κατάκτηση του οποίου ο Κώστας Κάκαρης βοήθησε τα μέγιστα για να έρθει. Ο Έλληνας φουνταριστός αναδείχθηκε σε MVP του μικρού τελικού.
Ο Έλληνας αθλητής ήταν κομβικός στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας δύο τέρματα. Παράλληλα κέρδισε αρκετές αποβολές και έδωσε τη δυνατότητα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διευρύνει το σκορ της.
Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν αυτό που στοχεύσαμε όταν ήρθαμε, αλλά τουλάχιστον πήραμε το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ιστορία μας, και νομίζω πρέπει να είμαστε περήφανοι.
Νομίζω ότι επανήλθαμε στο πώς παίζαμε σε όλο το Ευρωπαϊκό. Σε ένα ματς δεν παίξαμε έτσι και το πληρώσαμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω, κρατάμε αυτό το μετάλλιο και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ελπίζω να γραφτεί καλύτερη ιστορία με άλλα γράμματα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.