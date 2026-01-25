Ο Κώστας Κάκαρης αναδείχθηκε σε MVP του μικρού τελικού, όπου η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε με 12-5 της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο...

Με μία εξαιρετική εμφάνιση έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Με σκορ 12-5 η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτό ήταν το 18ο μετάλλιο στην μεγάλη συλλογή της Εθνικής Ελλάδας στο πόλο ανδρών, για την κατάκτηση του οποίου ο Κώστας Κάκαρης βοήθησε τα μέγιστα για να έρθει. Ο Έλληνας φουνταριστός αναδείχθηκε σε MVP του μικρού τελικού.

Ο Έλληνας αθλητής ήταν κομβικός στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας δύο τέρματα. Παράλληλα κέρδισε αρκετές αποβολές και έδωσε τη δυνατότητα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διευρύνει το σκορ της.

Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν αυτό που στοχεύσαμε όταν ήρθαμε, αλλά τουλάχιστον πήραμε το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ιστορία μας, και νομίζω πρέπει να είμαστε περήφανοι.

Νομίζω ότι επανήλθαμε στο πώς παίζαμε σε όλο το Ευρωπαϊκό. Σε ένα ματς δεν παίξαμε έτσι και το πληρώσαμε. Πρέπει να πάμε παρακάτω, κρατάμε αυτό το μετάλλιο και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ελπίζω να γραφτεί καλύτερη ιστορία με άλλα γράμματα».