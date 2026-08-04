Η Εθνική ομάδα παίδων νίκησε την Ισπανία με σκορ 9-8, πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Παγκόσμιου πρωταθλήματος

Η Εθνική παίδων άφησε πίσω την κακή αρχή στη League Phase του Παγκόσμιου πρωταθλήματος και στη δεύτερη αγωνιστική πέτυχε μία τεράστια νίκη. Κόντρα στην κάτοχο του τίτλου, Ισπανία, επικράτησε με 9-8 κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή στο ματς.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκει το δρόμο για το προβάδισμα, ωστόσο η Ισπανία πολύ γρήγορα ισοφάρισε και πήρε το κεφάλι στο σκορ (3-1). Μάλιστα, οι Ίβηρες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχαν αποκτήσει από την πρώτη περίοδο, πηγαίνοντας στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ (5-3).

Βέβαια, στο δεύτερο μισό του ματς τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βελτίωσε στο μέγιστο την αμυντική του λειτουργία και με ένα σερί 4-0 κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ (5-7).

Οι νεαροί πολίστες μπόρεσαν και διατήρησαν το προβάδισμά των δύο γκολ έως τα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου, παρά την προσπάθεια των Ισπανών να πετύχουν κάτι θετικό. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ισπανία μείωσε κατά ένα γκολ στο σκορ με την Εθνική να πανηγυρίζει στο τέλος τη νίκη με σκορ 9-8.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-2, 0-4, 3-2