Ισπανία - Ελλάδα 8-9: Τεράστια ανατροπή και πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο
Η Εθνική παίδων άφησε πίσω την κακή αρχή στη League Phase του Παγκόσμιου πρωταθλήματος και στη δεύτερη αγωνιστική πέτυχε μία τεράστια νίκη. Κόντρα στην κάτοχο του τίτλου, Ισπανία, επικράτησε με 9-8 κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή στο ματς.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκει το δρόμο για το προβάδισμα, ωστόσο η Ισπανία πολύ γρήγορα ισοφάρισε και πήρε το κεφάλι στο σκορ (3-1). Μάλιστα, οι Ίβηρες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχαν αποκτήσει από την πρώτη περίοδο, πηγαίνοντας στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ (5-3).
Βέβαια, στο δεύτερο μισό του ματς τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βελτίωσε στο μέγιστο την αμυντική του λειτουργία και με ένα σερί 4-0 κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ (5-7).
Οι νεαροί πολίστες μπόρεσαν και διατήρησαν το προβάδισμά των δύο γκολ έως τα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου, παρά την προσπάθεια των Ισπανών να πετύχουν κάτι θετικό. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ισπανία μείωσε κατά ένα γκολ στο σκορ με την Εθνική να πανηγυρίζει στο τέλος τη νίκη με σκορ 9-8.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-2, 0-4, 3-2
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