Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πήρε η Εθνική νέων γυναικών επικρατώντας με 27-8 της Πορτογαλίας στη φάση των μπαράζ.

Το εισιτήριο για την τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πήρε η Εθνική νέων γυναικών. Η «γαλανόλευκη» νίκησε στα μπαράζ την Πορτογαλία με 27-8 και το απόγευμα της Τετάρτης (5/8, 18:00) θα διεκδικήσει μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Όπως μαρτυρά το τελικό σκορ, το σύνολο του Φώντα Λεμπέση, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην ομάδα της Ιβηρικής. Από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης οι νεαρές πολίστριες απέκτησαν ρυθμό και έκανε πιο εύκολο το έργο τους.

Με εννέα τέρματα προβάδισμα στο ημίχρονο (13-4), η Εθνική ομάδα νέων γυναικών είχε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωτάθλημα, κάνοντας το δεύτερο ημίχρονο διαδικαστικό. Το μομέντουμ δεν έπεσε από τις Ελληνίδες πολίστριες, οι οποίες συνέχισαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Έτσι, η αναμέτρηση έληξε με σκορ 27-8 για την Ελλάδα, η οποία θα διεκδικήσει κόντρα στην Ολλανδία μία θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 5-2, 7-3, 7-1

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 2, Κοβάτσεβιτς 4, Φουράκη 4, Δρακωτού 4, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού 3, Μπέτα, Τσιουγκρή 2, Κρασσά 1, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1