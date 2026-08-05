H Εθνική νέων γυναικών ηττήθηκε στα προημιτελικά από την Ολλανδία με 13-10 και έχασε την ευκαιρία να μπει στη «ζώνη» των μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Ολλανδία δεν ήταν σε καμία περίπτωση ανάλογου επιπέδου με την Πορτογαλία, την οποία η Εθνική νέων γυναικών προσπέρασε με σχετική άνεση. Οι «οράνιε» επικράτησαν της «γαλανόλευκης» με 13-10 και της στέρησαν τη δυνατότητα να μπει στα ημιτελικά του θεσμού.

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και την Εθνική Ολλανδίας να παίρνει το ελάχιστο προβάδισμα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια, η Εθνική Ελλάδας με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση και καλή άμυνα ανέτρεψε το σκορ και πήγε στο ημίχρονο με +2 (6-8).

Βέβαια, στην αρχή του δεύτερου μισού η Ολλανδία βελτίωσε στο μέγιστο την αμυντική της λειτουργία και με 4-0 σερί πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ και δύο τέρματα απόσταση (10-8). Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «οράνιε» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, το οποίο στο τέλος του ματς κατάφεραν να το διευρύνουν με ένα ακόμη γκολ για το τελικό 13-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-5, 4-0, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα, Τσιουγκρή 1, Κρασσά, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου 2, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2.