Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών το έκανε! Το πρώτο βάθρο της ιστορίας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι γεγονός και συνοδεύτηκε με το χάλκινο μετάλλιο...

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν άφησε τη δεύτερη ευκαιρία της για το βάθρο να πάει στράφι. Απέναντι στην Ιταλία, στη... μάχη της 3ης θέσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικράτησε με 12-5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωσης.

Αυτό ήταν το 18ο μετάλλιο για τη «γαλανόλευκη» σε μεγάλες διοργανώσεις και το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο Ανδρών