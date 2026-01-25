Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Τα μετάλλια της σε μεγάλες διοργανώσεις
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών το έκανε! Το πρώτο βάθρο της ιστορίας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι γεγονός και συνοδεύτηκε με το χάλκινο μετάλλιο...
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν άφησε τη δεύτερη ευκαιρία της για το βάθρο να πάει στράφι. Απέναντι στην Ιταλία, στη... μάχη της 3ης θέσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικράτησε με 12-5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωσης.
Αυτό ήταν το 18ο μετάλλιο για τη «γαλανόλευκη» σε μεγάλες διοργανώσεις και το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.
Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο Ανδρών
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Ασημένιο (2020)
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Ασημένιο (2023), Χάλκινο (2005, 2015, 2022, 2025)
- World League: Χάλκινο (2004, 2006, 2016, 2020)
- Παγκόσμιο Κύπελλο: Ασημένιο (1997, 2025)
- Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο (2018), Χάλκινο (1951, 1991, 1993, 2013)
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Χάλκινο (2026)
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.