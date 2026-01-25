Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία το απόγευμα της Κυριακής (25/1) για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, που θα είναι και το πρώτο της στη διοργάνωση.

«Δεν μας περισσεύουν τα μετάλλια και ειδικά σε ευρωπαϊκά» δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών Ντίνος Γενηδουνιάς μετά την ήττα από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Ακριβώς έτσι είναι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (25/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) την Ιταλία στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο και δεν θέλει να φύγει με άδεια τα χέρια από την πρωτεύουσα της Σερβίας.

Η εθνική ομάδα για 3η φορά θα αγωνιστεί σε μικρό τελικό στη διοργάνωση, μετά τη Φλωρεντία το 1999 και ξανά το Βελιγράδι το 2016, ψάχνοντας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα μέσα σε έξι ημέρες παίζει ξανά με την Ιταλία, τη Δευτέρα (19/1) τη νίκησε με 15-13 στη β' φάση των ομίλων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην 4άδα κι αυτή ήταν η πρώτη «γαλανόλευκη» νίκη επί της «Σετεμπέλο» σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Τώρα πάει για το δύο στα δύο και για το μετάλλιο, έχοντας στον πάγκο τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Θοδωρή Βλάχο, καθώς αναιρέθηκε η τιμωρία του, μετά την αποβολή του στον ημιτελικό.

«Το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ιταλία δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνο που παίξαμε πριν από λίγες ημέρες στους ομίλους. Πρέπει να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχολογικά για να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε αυτό το επίπεδο, θα διαχειριστούμε το άγχος για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα», είπε ο Νίκος Παπανικολάου στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ.

Η Ιταλία θα παίξει για το 13ο μετάλλιό της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και 8ο χάλκινο, θέση που πήρε στην τελευταία διοργάνωση το 2024 στο Ζάγκρεμπ.

«Θα μάθουμε από τα λάθη που έγιναν στο ματς της Δευτέρας και θα προετοιμαστούμε για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το χάλκινο» σχολίασε ο Ιταλός τεχνικός, Σάντρο Καμπάνια μετά την ήττα στον τελικό από τη Σερβία.

Σερβία και Ουγγαρία για το χρυσό

Τo ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με τη μονομαχία της Σερβίας με την Ουγγαρία στην κατάμεστη από 13.000 και πλέον θεατές, σε .ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 21:30.

Ο αρχηγός των Σέρβων, Νίκολα Γιάκσιτς θα είναι κανονικά στη σύνθεση, καθώς τελικά δεν μέτρησε η τιμωρία του από την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον ημιτελικό με την Ιταλία, απόφαση που προκάλεσε πολλή συζήτηση.

Οι Σέρβοι απέναντι θα παίξουν για το 6ο χρυσό μετάλλιό τους από το 2006 και μετά, όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν από το Μαυροβούνιο, θέλοντας το τρία στα τρία στις διοργανώσεις που έχουν φιλοξενήσει στο Βελιγράδι (2006 και 2016).

Οι Ούγγροι είναι με διαφορά η πλέον επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του θεσμού, μετρώντας συνολικά 26 μετάλλια, εμφανίζονται για 21η φορά σε τελικό και πάνε για το 14ο χρυσό μετάλλιο!

Η Ουγγαρία έχει το μεγαλύτερο σερί κατακτήσεων, πέντε τον αριθμό (1926, 1927, 1931, 1934, 1938), ακολουθεί η Σερβία με τέσσερις (2012, 2014, 2016, 2018).

