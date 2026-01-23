Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό

Η Ιταλία ηττήθηκε από τη Σερβία με 17-13 και θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η Ιταλία δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Σερβία στην κατάμεστη από 12.000 θεατές «Belgrade Arena», το συγκρότημα του Σάντρο Καμπάνια γνώρισε την ήττα με 17-13 στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και σε διάστημα έξι ημερών οι «Σετεμπέλο» θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με την Ελλάδα, αυτή τη φορά με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο, στον αγώνα που θα γίνει το Σάββατο (25/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ).

Tη Δευτέρα (19/1) η εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία με 15-13 στη β' φάση των ομίλων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην 4άδα.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη επί της Ιταλίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει το δύο στα δύο, που θα ισοδυναμεί με το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Ιταλία θα παίξει για το 13ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και 8ο χάλκινο, θέση που πήρε στην τελευταία διοργάνωση το 2024 στο Ζάγκρεμπ.

Οι Σέρβοι απέναντι στους Ούγγρους θα παίξουν για το 6ο χρυσό μετάλλιό τους από το 2006 και μετά, όταν αποσχίστηκαν από το Μαυροβούνιο, θέλοντας το τρία στα τρία στις διοργανώσεις που φιλοξένησαν στο Βελιγράδι (2006 και 2016).

Η Σερβία είχε σταθερό προβάδισμα ενός γκολ στα πρώτα έξι λεπτά, με την Ιταλία να ισοφαρίζει σε 3-3, όμως οι γηπεδούχοι με τους Στραχίνια Ράσοβιτς και Ντέντοβιτς, μπήκαν στο 2ο οκτάλεπτο με το υπέρ τους 5-3.

Οι Μαρτίνοβιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς και Τσουκ έδωσαν πλεονέκτημα τριών γκολ (6-3, 7-4, 8-5) στη Σερβία, που έχασε τον αρχηγό της Νίκολα Γιάκσιτς με αποβολή με αντικατάσταση ένα λεπτό πριν από τέλος του 2ου οκταλέπτου, με τον Ιόκι Γκράτα να μειώνει σε 9-7, που ήταν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Ένα σερί 3-0 έφερε τη Σερβία στο +5 (12-7), προβάδισμα που διατηρήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου (15-10), με την εικόνα του ημιτελικού να μην αλλάζει στην τελευταία περίοδο και του γηπεδούχους να φθάνουν εύκολα στο τελικό 17-13.

Tα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 4, Στραχίνια Ράσοβιτς 4, Ραντγιέλοβιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 2, Νίκολα Γιάκσιτς 1, Βίτσο 2, Ντέντοβιτς 1, Πέταρ Γιάκσιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς 1, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς 1, Λούκιτς.

Iταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζανάτσα 1, Ιόκι-Γκράτα 3, Μπρούνι 1, Κοντέμι 3, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1, Αντονούτσι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Μικρός τελικός

18:00 Ιταλία - Ελλάδα (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Μεγάλος τελικός

21:30 Σερβία - Ουγγαρία (ΕΡΤ 2 Σπορ)