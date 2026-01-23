Γενηδουνιάς: «Όταν μπαίνεις σε τέτοιο ρυθμό αγώνα με τους Ούγγρους, εννιά στις δέκα χάνεις»

Τι δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Ντίνος Γενηδουνιάς μετά την ήττα από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας πόλο δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις -κυρίως στην άμυνα- απέναντι στους Ούγγρους, έτσι η ήττα με 15-12 ήρθε φυσιολογικά στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Στην αμυντική λειτουργία στάθηκε στις δηλώσεις του ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ντίνος Γενηδουνιάς.

Συγκεκριμένα είπε: «Μπήκαμε στο παιχνίδι τους, με πολλά γκολ, αυτή δεν ήταν η άμυνα που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε, είχαμε δεχθεί οκτώ γκολ στο ημίχρονο και όταν μπαίνεις σε έναν τέτοιο ρυθμό και παιχνίδι με τους Ούγγρους, εννέα στις δέκα φορές θα χάσεις.

Στο 2ο ημίχρονο έβγαλαν άμυνες, εμείς δεν τις βγάλαμε ξέφυγαν με δύο και τρία γκολ και μετά ήταν δύσκολο να καλύψεις τόσο μεγάλο χαμένο έδαφος. Θα κοιτάξουμε πίσω τον αγώνα και θα μετανιώσουμε που δεν ήμασταν πιο παθιασμένοι, πιο αποφασισμένη στην επίθεση.

Δεν μας περισσεύουν τα μετάλλια, κυρίως σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια δύσκολη βραδιά για την ομάδα, αλλά όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν, πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και για ένα ακόμα αγώνα να δώσουμε το εκατό τοις εκατό για να πάρουμε αυτό το ευρωπαϊκό».

