Μια καθόλου ευκαταφρόνητη χάλκινη πρόκληση

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, γράφει για τον σημαντικό αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία με στόχο το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Η είσοδος στην τετράδα μιας διοργάνωσης σημαίνει ότι έχεις δύο ευκαιρίες για μετάλλιο. Τη μία τη χάσαμε χθες με την ήττα από την Ουγγαρία και τον αποκλεισμό από τον τελικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα μας δεν «έφαγε σίδερα στην άμυνα» και αν δεν το κάνεις αυτό, δύσκολα κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, ειδικά απέναντι στην Ουγγαρία που ζει και αναπνέει για το πόλο (δεν μας χαμογέλασε και η τύχη σε κρίσιμες στιγμές). Έχουμε όμως άλλη μία ευκαιρία, στον μικρό τελικό, την Κυριακή με την ανανεωμένη Ιταλία. Στον μεγάλο τελικό θα αναμετρηθούν δύο υπερδυνάμεις του πόλο Σερβία και Ουγγαρία, που παραδόξως δεν έχουν θάλασσα…

Δεν είναι μικρή η πρόκληση για την ομάδα μας. Αν πάρει το χάλκινο μετάλλιο αυτή η ομάδα θα έχει γράψει ιστορία. Η ομάδα που έχει πάρει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα δεν έχει στη συγκομιδή της Ευρωπαϊκό μετάλλιο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο θα είναι το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, ένα μετάλλιο που το κυνηγάμε από το 1999, στην Φλωρεντία όταν μπήκαμε για πρώτη φορά στην 4άδα των καλύτερων Ευρωπαϊκών ομάδων (και τότε με Ιταλία στον μικρό τελικό).

Η Ελλάδα έφτασε στην 4άδα του Ευρωπαϊκού έχοντας αλλάξει πάνω από τη μισή ομάδα που πήρε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μόλις 4 χρόνια πριν. Αυτό δείχνει το στέρεο υπόβαθρο του αθλήματος: Η επιτυχία δεν βασίζεται σε μια καλή «φουρνιά», αλλά σε μια διαδοχή γενεών όπου κάθε φορά συνυπάρχουν οι έμπειροι 30ρηδες με τους «διψασμένους» 20άρηδες κρατώντας την ομάδα συνεχώς ψηλά και κάθε φορά ίσως λίγο ψηλότερα.

Η παράδοση που έχει δημιουργήσει το πόλο στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια σε αγόρια και κορίτσια, είναι ο μεγάλος πλούτος του αθλήματος. Και αυτή η παράδοση προσελκύει αρκετά νέα παιδιά στη βάση της πυραμίδας του, που εξελίσσονται και φτάνουν σε επιτυχίες συντηρώντας αυτή την παράδοση. Ένας αυτοτροφοδοτούμενος αθλητικός κύκλος, που είναι απαραίτητος σε όλα τα αθλήματα για να σπρώχνει τον ελληνικό αθλητισμό όλο και πιο ψηλά. Η εθνική ομάδα και τα τμήματα υποδομών ανά τη χώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Η εθνική ομάδα φέρνει με τις επιτυχίες της παιδιά στο άθλημα και τα παιδιά αυτά αποτελούν μια πλούσια πρώτη ύλη για την επόμενη γενιά στην εθνική ομάδα.

Κάνοντας μια προβολή στο μέλλον, στην πορεία για το Los Angeles, με βάση την εμφάνιση αλλά και τη σύσταση της ομάδας μας, το «σκαλοπάτι» του Βελιγραδίου έδειξε σε όλους, εντός και εκτός της χώρας, ότι το 2028 θα είμαστε από τους βασικούς διεκδικητές για την κατάκτηση του Ολυμπιακού τίτλου.

ΥΓ Και δεν τελειώσαμε… Από Δευτέρα θα ξεκινήσει στην Πορτογαλία η αντίστοιχη προσπάθεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της εθνικής πόλο γυναικών, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μας...