To συγκινητικό post των Ολυμπιακού και Μαρινάκη για την Μαρινέλλα: «Την αποχαιρετούμε με βαριά καρδιά»
Το post που ανέβηκε στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ανέφερε για την Μαρινέλλα:
Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
