Η πειραϊκή ΠΑΕ αλλά και ο ισχυρός της άνδρας, έκαναν τις αναρτήσεις τους για τον θάνατο αυτής της τεράστιας ερμηνεύτριας αλλά και καλλιτεχνικής προσωπικότητας.

Το post που ανέβηκε στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ανέφερε για την Μαρινέλλα:

Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

