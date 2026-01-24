Αναιρέθηκε η κόκκινη κάρτα του Βλάχου - Κανονικά στον μικρό τελικό ο Έλληνας τεχνικός

Ο Θοδωρής Βλάχος θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας για τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στην Ιταλία.

Η Ελλάδα ηττήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο από την Ουγγαρία με 12-15 και θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσει ένα μετάλλιο στην διοργάνωση, το χάλκινο, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Πέρα από την ήττα, που κόστισε αρκετά στην χώρα μας, ένα γεγονός που σημειώθηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την ομάδα μας με αρνητικό τρόπο.

Αναλυτικότερα, λίγο πριν την λήξη του αγώνα ο προπονητής μας, Θοδωρής Βλάχος, δέχθηκε κόκκινη κάρτα επειδή πλησίασε τον διαιτητή για να του μιλήσει για μία ένσταση που είχε κάνει σε προηγούμενη φάση. Εκείνος δεν ήταν πρόθυμος να του εξηγήσει και του έδειξε αμέσως την κάρτα, κάτι που σήμαινε πως ο Έλληνας τεχνικός έπρεπε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρει ο κώδικας δεοντολογίας της European Aquatics, η ένδειξη κόκκινης κάρτας σε προπονητή καταγράφεται κανονικά στο φύλλο αγώνα και παράλληλα επιφέρει πρόστιμο ύψους 200€, αλλά και τιμωρία από 1 έως 5 αγωνιστικές, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ευτυχώς, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης η αρμόδια επιτροπή είδε το κατάλληλο βίντεο και αποφάσισε πως ο Βλάχος είχε τελικά δίκιο που διαμαρτυρόταν για την ένσταση και κάπως έτσι του αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα, η οποία του είχε αδίκως επιβληθεί και με αυτόν τον τρόπο ο Έλληνας τεχνικός θα δώσει κανονικά το παρών τη Κυριακή (25/01) στην «μάχη» της Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο.