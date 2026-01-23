Εθνική ομάδα πόλο: Οι πιθανοί αντίπαλοί της στον μικρό τελικό
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα βρεθεί στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 15-12 από την Ουγγαρία στον ημιτελικό και πλέον περιμένει την αντίπαλό της στη... μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.
Στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1, 18:00) η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών περιμένει μία εκ των δύο ομάδων του άλλου ημιτελικού. Αυτές θα είναι μία εκ των Σερβία ή Ιταλία.
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα διεκδικήσει την παρθενική της άνοδο σε βάθρο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
