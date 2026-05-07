Η ΔΟΕ και η World Aquatics κατέληξαν κι ανακοίνωσαν τον τρόπο πρόκρισης στα τουρνουά ανδρών και γυναικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Οι εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών έμαθαν τον τρόπο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η ΔΟΕ και η World Aquatics οριστικοποίησαν το σύστημα πρόκρισης, σε μια ιστορική διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το τουρνουά γυναικών θα γίνει με 12 ομάδες, με όσες δηλαδή διεξάγεται και στο αντίστοιχο τουρνουά των ανδρών.

Όπως ανακοινώθηκε η πρόκριση στα δύο τουρνουά θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο

Μια θέση οι ΗΠΑ σε άνδρες και γυναίκες ως διοργανώτρια χώρα

Μια θέση η νικήτρια ομάδα στο World Cup του 2027

Οι δύο πρώτες ομάδες του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027 που θα γίνει στη Βουδαπέστη

Πέντε θέσεις από τα αντίστοιχα ηπειρωτικά πρωταθλήματα (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία, Αφρική)

Τρεις θέσεις μέσα από το παγκόσμιο προ-ολυμπιακό τουρνουά που θα γίνει το 2028

Το τουρνουά υδατοσφαίρισης θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Υγρού Στίβου του Λονγκ Μπιτς, με τους αγώνες ανδρών να διεξάγονται από τις 12 έως τις 22 Ιουλίου και των γυναικών από τις 13 έως τις 23 Ιουλίου. Δηλαδή, για πρώτη φορά το τουρνουά των γυναικών θα ολοκληρωθεί μια ημέρα μετά αυτό των ανδρών.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε τρεις ομίλους των τεσσάρων ομάδων, αντί για δύο ομίλους των έξι για τους άνδρες και πέντε για τις γυναίκες, που ίσχυε μέχρι το «Παρίσι 2024». Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, μαζί με τις δύο καλύτερες ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση, θα προκριθούν στα προημιτελικά.