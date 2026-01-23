Ο λόγος που μέτρησε το γκολ της Ουγγαρίας στην τέταρτη περίοδο και οι Μαγυάροι ξέφυγαν με τρία γκολ στο σκορ (13-10) σε ένα κομβικό σημείο του ημιτελικού...

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ηττήθηκε στον ημιτελικό με 15-12 από την Ουγγαρία και δεν κατάφερε να πάρει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μία φάση που ξεσήκωσε τον ελληνικό πάγκο ήταν αυτή στα μισά της τέταρτης περιόδου, όπου ο Γιάνσικ σούταρε με τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και στη συνέχεια να αποκρούεται από τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο. Η φάση αυτή ελέγχθηκε στη συνέχεια, με τον Ούγγρο προπονητή να ζητάει challenge.

Ο χρόνος γύρισε πίσω και το γκολ των Ούγγρων μέτρησε για το 13-10. Ένα προβάδισμα, το οποίο ήταν κομβικό για τη συνέχεια του ημιτελικού και έδωσε στους Μαγυάρους ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ για να πάρουν εν τέλει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Γιατί μέτρησε το γκολ;

Πολύ θα είδαν στο replay πως η μπάλα δεν πέρασε όλη την επιφάνεια του δοκαριού. Σε αντίθεση όμως με το ποδόσφαιρο, στο πόλο η νοητή γραμμή του τέρματος αρχίζει στο ύψος της πρώτη επιφάνειας του οριζόντιου δοκαριού.

Οι διαιτητές είδαν πως η μπάλα έχει περάσει τη νοητή γραμμή και έτσι μέτρησαν το γκολ υπέρ των Ούγγρων για το 13-10 στα μέσα του τελευταίου οκτάλεπτου.