Η εθνική ομάδα γυναικών έκλεισε με νίκη επί της Ιαπωνίας (22-16), την παρουσία της στο World Cup, καθώς δεν θα είναι στην τελική φάση τον Ιούνιο στο Σίδνεϊ.

Η εθνική ομάδα γυναικών ολοκλήρωσε με νίκη επί της Ιαπωνίας με 22-16 τις υποχρεώσεις της στην 1η Κατηγορία του World Cup στο Ρότερνταμ, αλλά και στη διοργάνωση, καθώς μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Αυστραλίας, γνώριζε ότι είχε αποκλειστεί από το Super Final 8 στο Σίδνεϊ (22-26 Ιουλίου).

Η εθνική ομάδα άρχισε άσχημα τον αγώνα με την Ιαπωνία, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-1 και 5-3 στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως με σερί 7-0 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσπέρασε 10-5 και σε ένα ανοιχτό παιχνίδι με 38 γκολ, έφθασε στη νίκη με 22-16, παίρνοντας την 3η θέση στον όμιλο 5-8 και την 7η στη συνολική κατάταξη.

Την πρόκριση για το Super Final 8 από την 1η Κατηγορία εξασφάλισαν οι: ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστραλία (διοργανώτρια) και Ουγγαρία και από τη 2η Κατηγορία η Ρωσία, στην επιστροφή της έπειτα από τέσσερα χρόνια στη διεθνή σκηνή και η Κίνα.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-8, 4-5, 5-6

Ιαπωνία (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2