Τους παίκτες, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών ενόψει της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνει ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος.

Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Waterpolo League, ο Θοδωρής Βλάχος προχώρησε στην ανακοίνωση των αθλητών που βρίσκονται στην προεπιλογή ενόψει τελικής φάσης του World Cup.

Οι παίκτες της προεπιλογής ανά ομάδα

Απόλλων Σμύρνης: Νίκος Γαρδίκας, Χρήστος Λασκαρίδης, Νίκος Μητράκης

Βουλιαγμένη: Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς

Ολυμπιακός: Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Παναθηναϊκός: Κώστας Γκιουβέτσης, Δημήτρης Σκουμπάκης, Άρης Χαλυβόπουλος

Πανιώνιος: Ανδρέας Μπιτσάκος

Φερεντσβάρος: Στέλιος Αργυρόπουλος

USC: Απόστολος Γεωργαράς

Μαρσέιγ: Στάθης Καλογερόπουλος

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10:00 το πρωί στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Όμως, οι αθλητές του Απόλλωνα Σμύρνης και της Βουλιαγμένης θα παρουσιαστούν την επόμενη μέρα από τη λήξη των υποχρεώσεών τους στη σειρά των μικρών τελικών, για τις θέσεις 3-4 στη Waterpolo League Ανδρών και του Ολυμπιακού, την επομένη της επιστροφής τους από το Final-4 του Champions League.