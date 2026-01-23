Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν κατάφερε να πάει στον πρώτο τελικό της ιστορίας της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, χάνοντας από την Ουγγαρία με 15-12 στον ημιτελικό...

Η Εθνική ομάδα πόλο ηττήθηκε τη χειρότερη στιγμή! Κόντρα στην Ουγγαρία δεν κατάφερε να πιάσει τα αμυντικά της στάνταρ και με 15-12 δεν πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Τώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει... μάχη για μία θέση στο βάθρο, στο ματς για την 3η θέση.

Οι επιθέσεις σε ρόλο πρωταγωνιστή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε το προβάδισμα με δύο τέρματα, δύο φορές (3-1, 5-3). Ωστόσο, στη συνέχεια η Ουγγαρία βελτίωσε την περιφέρειά της μειώνοντας στο ελάχιστο πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (5-4).

Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, οι Μαγυάροι βρήκαν την αχίλλειο πτέρνα της «γαλανόλευκης». Με τον Μάνο Ζερδεβά να μην έχει βρει ρυθμό, οι Μάνχερτζ και Άκος Νάγκι... πυροβολούσαν από τη περιφέρεια, κρατώντας την Εθνική τους σε απόσταση αναπνοής, καταφέρνοντας στο τέλος του ημιχρόνου να ισοφαρίσουν σε 8-8.

Η ελληνική άμυνα ήταν απούσα και Ούγγροι ήταν επιθετικά άρτιοι

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μαγυάροι έτρεξαν ένα σερί 3-0 σερί και βρέθηκαν με +3 γκολ (8-11). Η Εθνική ομάδα πόλο κατάφερε να μειώσει, αλλά το ουγγρικό σύνολο διαχειρίστηκε πολύ καλά το προβάδισμά του και στο τελευταίο οκτάλεπτο πήγε με το +2 (10-12).

Εκεί, η Ουγγαρία δεν σταμάτησε τον πολύ καλό ρυθμό της. Η «γαλανόλευκη» άμυνα δεν κατάφερε ν' ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ουγγρικής επίθεσης και δύο λεπτά πριν το τέλος οι Μαγυάροι ήταν στο +4 (10-14). Αυτό που κατάφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν να μειώσει στα τρία τέρματα με το 15-12 να είναι το τελικό σκορ του ημιτελικού.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Άκος Νάγκι 2, Βίνσε Βίγκβαρι, Άνταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 1.