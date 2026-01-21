Η εθνική ομάδα νικώντας και τη Ρουμανία με 18-9 είναι η μοναδική που έκλεισε μόνο με νίκες τις δύο φάσεις των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και τώρα έρχεται ο ημιτελικός με την Ουγγαρία

Η Ελλάδα δεν ήταν δυνατό να κινδυνεύσει από τη Ρουμανία, η επικράτηση ήρθε με κυριαρχικό τρόπο (18-9), με την εθνική ομάδα να είναι η μοναδική με το απόλυτο των νικών στις δύο φάσεις του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συμπλήρωσε έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και τώρα πάει για τα παιχνίδια του μεταλλίου κι αρχικά τον μεγάλο ημιτελικό με την Ουγγαρία την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ),

Με την αμυντική λειτουργία να δουλεύει σε υψηλούς ρυθμούς, οι παίκτες με τρία γκολ στον παραπάνω κι ένα από τα 6μ. πήραν πολύ γρήγορα με 4-0, πριν συμπληρωθεί το 5ο λεπτό. Ο Παπανικολάου από τα 2μ. διαμόρφωσε το 5-0 για το 1ο οκτάλεπτο, με τους Ρουμάνους να έχουν πέντε άστοχα σουτ.

Οι Ρουμάνοι κατάφεραν να βρουν γκολ ακριβώς στο 12ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι από τον Γκεοργκέσκου, έχοντας στο πρώτο ημίχρονο 1/10, την ίδια στιγμή που οι διεθνείς με όλη τους την άνεση άνοιγαν τη διαφορά στο 9-1.

Οι διεθνείς έριξαν ρυθμούς στο 3ο οκτάλεπτο και οι Ρουμάνοι βρήκαν το πιο παραγωγικό τους κομμάτι στον αγώνα, όμως η διαφορά παρέμενε μεγάλη, με τους Γενηδουνιά και Κάκαρη με γκολ στον παραπάνω να γράφουν το 13-5.

Ο αγώνας είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, με την εικόνα να παραμένει ίδια κι απαράλλαχτη, ο Καλογερόπουλος να κάνει το 15-5, τον Γκιουβέτση το 18-8, με τον Νεάμτου να διαμορφώνει το τελικό 18-9.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5.



Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.



Tο πανόραμα στον Στ' Όμιλο

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

2η αγωνιστική

Δευτέρα 19/1

Γεωργία - Ρουμανία 10-15

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Κροατία - Τουρκία 22-9

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 15

2.Ιταλία 12

3.Κροατία 9

4.Ρουμανία 6

5.Γεωργία 3

6.Τουρκία 0

Η συνέχεια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Αγώνες για θέσεις 5-12

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

13:45 Ολλανδία - Tουρκία για 11η θέση

16:15 Γαλλία - Γεωργία για 9η θέση

19:00 Μαυροβούνιο - Ρουμανία για 7η θέση

21:30 Ισπανία - Κροατία για 5η θέση

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Ιταλία

Αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός



